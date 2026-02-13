Elevaron a juicio el caso Rubén Vázquez: ¿Se quitó la vida o lo mataron?

El hombre que está imputado por la muerte de Rubén Vázquez , será juzgado en el marco de un juicio en el que la Justicia de Lomas de Zamora busca determinar qué fue lo que le pasó: ¿Se quitó la vida o lo mataron?

Fuentes judiciales consultadas por La Unión informaron que la etapa investigativa del caso fue dada por concluida por la fiscal Carla Furlingo, quien solicitó la elevación a la siguiente instancia, a casi un año del hecho descubierto en Villa Rita .

Insólito. Mató a su vecino por las zapatillas y ahora pide condiciones para el juicio

Será juzgado. Confirmaron el juicio contra el hombre que mató a su amigo en Temperley

Tras el requerimiento de la titular de la UFI 1 de Lomas, fue el juez de Garantías 8 Gabriel Vitale quien confirmó el juzgamiento de Maximiliano O. , el único sospechoso que tiene la causa .

Meses atrás, el sujeto de 33 años fue liberado por un fallo de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de y Garantías de Lomas, tras un recurso presentado por su defensa.

El hecho ocurrió en el barrio Villa Rita. Rubén Vázquez fue encontrado muerto dentro de una vivienda de Villa Rita.

La muerte de Rubén Vázquez

Rubén Vázquez, la víctima, tenía 29 años cuando fue encontrado sin vida el 20 de febrero del 2025 fue encontrado sin vida en una vivienda ubicada en la calle Mayor Olivero al 2000.

Las personas que estaban en la casa le contaron a la Policía que el muchacho se había quitado la vida de un tiro en la cabeza, tras una discusión con su pareja. Sin embargo, su familia rechazó esta versión.

En el lugar se presentaron los peritos de la Policía Científica, que constaron que Vázquez presentaba un orificio de bala en el cráneo. Además, se incautó una pistola Ballester Molina 11.25, con numeración suprimida, la cual habría sido utilizada en el hecho.

Según informaron fuentes policiales, llamó la atención la dirección del disparo: el orificio de entrada no coincidía con la mano hábil de la víctima, lo cual hizo dudar sobre la hipótesis del suicidio. Ante esta situación, la fiscal interviniente ordenó detener al concuñado de Vázquez.