Lanús quiere retornar a la victoria en el Libertadores de América

Choque de invitos esta noche en Avellaneda. Independiente y Lanús será uno de los partidos que abren la 5º fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional . El Granate buscará prolongar su largo invicto frente al Rojo en condición de visitante.

Desde las 20, y por la Zona A, Facundo Tello será el árbitro en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Estará secundado por Pablo González y Agustín Méndez. Cuarto árbitro: Lucas Comesaña. VAR: José Carreras. AVAR: Javier Uziga. Televisa ESPN Premium.

Ninguno de los dos conoce la derrota. Lanús suma dos triunfos (San Lorenzo y Unión de Santa Fe) y dos empates (Instituto y Talleres, ambos de Córdoba) ; mientras que Independiente encadenó tres igualdades consecutivas (Estudiantes de La Plata, Newell’s y Vélez Sarsfield) y una victoria (Platense).

En cuanto a los equipos, Mauricio Pellegrino analiza variantes teniendo en cuenta que repitió formación las primeras cuatro fechas del Torneo Apertura, a excepción del partido por Copa Argertina (Gonzalo Pérez fue titular) en el lateral derecho) y el jueves próximo jugará la primera final de la Recopa Sudamericana ante Flamengo, de Brasil.

Ya está descartado Rodrigo Castillo, con una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda. Pero la idea es rotar. Solamente cinco jugadores suman 360 minutos: el arquero Nahuel Losada, los centrales Carlos Izquierdoz y José María Canale, el volante central Agustín Cardozo y el ofensivo Marcelino Moreno. Les sigue el lateral izquierdo Sasha Marcich, que jugó tres partidos completos.

Agustín Medina Lanús Agustín Medina es el volante central que menos minutos jugó en Lanús.

Por el lado del Rojo, el entrenador Gustavo Quinteros mantiene la duda entre los centrales: entra Sebastián Valdez o sigue Juan Manuel Fedorco.

“(Kevin) Lomónaco, Váldez y Fedorco están en gran nivel. Dejar a uno afuera siempre no es justo. Fedorco trabaja al 100% y merece jugar. En otros clubes también he rotado a los centrales, dependiendo de los rivales”, explicó el DT.

El largo invicto de Lanús en Avellaneda

Lanús se ha convertido en un karma para Independiente, que la última vez que lo derrotó como local fue en el Torneo Transición 2014: 4-1, con goles de Sebastián Penco, Daniel Montenegro, Juan Martín Lucero y Víctor Cuesta; Oscar Benítez marcó para el equipo que era dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

Luego jugaron otras siete veces por torneos locales, con tres empates y cuatro triunfos de Lanús. En ese lapso, hubo dos partido por Copa Sudamericana con una victoria por bando: Independiente 1-0 (2016) y Lanús 3-1 (2020).

Probables formaciones de Independiente y Lanús

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez o Juan Manuel Fedorco y Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone e Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús y Nicolás Morgantini; Agustín Medina y Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Franco Watson o Marcelino Moreno y Dylan Aquino; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 20. Árbitro: Facundo Tello. Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini. TV: ESPN Premium.