Un ex Temperley y Lanús hace historia en la Copa Libertadores al eliminar al verdugo de Boca

Para Eduardo Ledesma , ex Temperley y Lanús, no fue una noche más la que vivió como entrenador del equipo 2 de Mayo de Paraguay. Es que el humilde conjunto Guaraní hizo historia en la Copa Libertadores de América al eliminar a Alianza Lima de la competencia y clasificar por primera vez a la fase 2 de la competencia internacional.

El Gallo Norteño logró conseguir un valioso empate por 1 a 1 en Perú y tras el 1 a 0 logrado la semana pasada en Paraguay, se adjudicó su boleto a la siguiente ronda del torneo más importante de Sudámerica a nivel clubes.

Eduardo Fabián Ledesma Trinidad es paraguayo, nació hace 40 años en Asunción, y está cumpliendo su primera experiencia como director técnico. Tuvo una extensa carrera como futbolista, incluyendo sus pasos por Temperley y Lanús.

En el 2005 debutó en Olimpia de Paraguay y luego pasó al Granate en el 2006. En Lanús permaneció hasta el 2021 y fue parte del plantel campeón del Torneo Apertura 2007 de la mano de Ramón Cabrero. Fue un polifuncional mediocampista que alternó como titular y suplente en un equipo repleto de estrellas como José Pepe Sand, Lautaro Acosta, Carlos Bossio, Diego Valeri y Rodrigo Archubi, entre otros.

ledesma lanus Ledesma vistió la camiseta de Lanús desde el 2006 hasta el 2012.

Luego, fue cedido a Godoy Cruz de Mendoza y a Rosario Central, donde estuvo entre el 2012 y 2013. En el 2014 vistió la camiseta de Liga de Quito, mientras que para la temporada 2014-2015 regresó a Olimpia. En Temperley tuvo un breve paso durante el período 2015-2016, en el cual el Gasolero jugó en la Primera División del fútbol argentino tras 27 años de ausencia. Fue pieza de recambio en un equipo integrado por Federico Crivelli, Gastón Aguirre, Christian Chimino, Adrián Arregui, Gabriel Esparza y Fernando Brandán, entre otras figuras.

ledesma temperley En Temperley jugó durante la temporada 2015-2016.

Los últimos años de su carrera se marchó a Paraguay, su país natal, para vestir los colores de General Díaz, Deportivo Capiatá, 3 de Febrero y Rubio Ñu desde el 2016 al 2018.

Además, fue internacional con la Selección de Paraguay, siendo convocado por primera vez en junio del 2009. Debutó frente a Chile al ingresar en el segundo tiempo del encuentro correspondiente a las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Sudáfrica 2010. Días después se estrenó como titular ante Brasil.

El camino de 2 de Mayo en la Copa Libertadores eliminando al verdugo de Boca

El club Sportivo 2 de Mayo fue fundado un 6 de diciembre de 1935, tiene 90 años. Desde 2024 compite en la Primera División, después de una ausencia de 14 años, habiendo estado en la máxima categoría entre los años 2006 y 2009.

El 2 de Mayo ascendió nuevamente a la Primera División. Fue subcampeón de la División Intermedia 2024, superado por Sol de América. En 2025, luego de una campaña histórica, logró llegar a la final de la Copa Paraguay 2025, donde fue derrotado 1-0 por General Caballero.

La clasificación a la Copa Libertadores por primera vez en su historia

Sin embargo, gracias al segundo puesto logró asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2026, ya que el General Caballero descendió a segunda división y no podía participar en competencias internacionales.

Allí le tocó a enfrentar al Alianza Lima de Perú. Dirigido por Pablo Guede y con Luis Advíncula y Paolo Guerrero como máximas figuras, sucumbió ante el humilde conjunto paraguayo de Eduardo Ledesma. Lo que no pudo Boca en la edición pasada de Copa Libertadores, lo hizo posible 2 de Mayo. Ahora buscará seguir haciendo historia ante Sporting Cristal. Otro equipo peruano en el camino.