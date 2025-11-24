Se cumplen 11 años del ascenso de Temperley a Primera División

Un 24 de noviembre del 2014, Temperley volvía a escribir una de las páginas más gloriosas de su historia. Aquel equipo dirigido por Ricardo Rezza ascendía a Primera División tras 27 años de ausencia en la máxima categoría para la institución de Turdera. El Alfredo Beranger volvía a vestirse de gala para una noche histórica.

Fue un momento épico para la historia de Temperley , ya que seis meses antes, había conseguido el ascenso desde la Primera B Metropolitana a la Primera Nacional . Quizás beneficiado por los ascensos masivos a Primera División, ya que en ese año se modificó la cantidad de equipos que subirían a la máxima categoría del fútbol argentino (de 20 a 30) y con 10 ascensos el Gasolero pudo cumplir su sueño.

Atrás habían quedado los años en la Primera C, B Metropolitana y Primera Nacional. La maldita quiebra, volver a jugar y todos los años de sufrimiento en el ascenso. En seis meses, Temperley conseguía dos ascensos y de la mano de Ricardo Rezza volvía a codearse con los grandes del fútbol argentino.

La fiesta en el Alfredo Beranger se desató aquel 24 de noviembre de 2014 con la victoria por 3 a 1 sobre All Boys que lo depositó en la elite del fútbol argentino. Gracias a los goles de Juan Dinenno por duplicado y Javier Grbec y la capacidad del gran Ricardo Rezza en el banco de suplentes.

Aquel equipo logró el ascenso dos fechas antes del final, en lo que fue una campaña excepcional. Le alcanzó para quedarse con uno de los 10 lugares que daba la categoría. En 20 partidos obtuvo 10 triunfos, 2 empates y 8 derrotas. Aquella tarde-noche quedó en la memoria de todos porque el Celeste otra vez volvía a ser de la A.

En Turdera, el Gasolero formó con: Federico Crivelli; Rodrigo Alonso, Gastón Bojanich, Gastón Aguirre, Patricio Romero; Nahuel Roselli, Adrián Arregui, Ignacio Oroná, Fabián Sambueza; Javier Grbec y Juan Ignacio Dinenno.

Un día como hoy, Temperley hacía historia y ascendía a la Primera División, después de 27 años.



Gracias jugadores, cuerpo técnico y a toda su gente por esa alegría



@TemperleyOK pic.twitter.com/mRrC2go0h1 — Locos x Temperley (@LocosxTemperley) November 24, 2025

Los festejos de Temperley en el Alfredo Beranger

Con un marco imponente en su estadio, el público gasolero copó el estadio para celebrar un nuevo hito en la historia del club. Se trató del cuarto ascenso de Temperley a Primera División tras el de 1922 en la era Amateur y los de 1974 y 1982 en la era Profesional.

El Estadio Alfredo Beranger lució repleto y estalló a los 22 minutos cuando Juan Dinenno clavó un derechazo en el arco de Nicolás Cambiasso para instalar el 1-0. Sobre el cierre del primer tiempo Javier Grbec aumentó la cuenta para los de Ricardo Rezza, pero enseguida descontó Franco Olego para All Boys y le ponía suspenso al ascenso del local. Pero en el inicio del segundo tiempo, Dinenno selló el 3-1 para desatar la locura de todo el público del Celeste.

El público invadió el campo de juego una vez terminado el partido y la marea celeste festejó el ascenso más que merecido. Los Soldados de Ricardo Rezza iban a ser reconocidos para siempre. Para toda la vida.