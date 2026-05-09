Qué pasó entre Vero Lozano y el papá de una participante de Gran Hermano

Vero Lozano recibió en su programa de Telefe a Iván Tcherkaski, el papá de Titi de Gran Hermano, en medio de la repercusión por la salida del lomense Nazareno Pompei del programa. En medio de la charla se dio un hecho inesperado.

“Vero, vos sos psicóloga, fuimos compañeros en la facultad. No sé si te acordás", lanzó Iván, generando sorpresa inmediata en el estudio y en la propia conductora.

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Vero Lozano se reencontró en vivo con un compañero de la facultad , Iván , el papá de Titi de #GranHermano #CortaPorLozano @verolozanovl pic.twitter.com/w86zVEWL42

"Sabés que sí, te estaba mirando y dije ¡Es Iván!", respondió Vero Lozano sin dudar, mientras sonaba una música emotiva de fondo. El momento, cargado de humor, despertó risas y complicidad en el programa.

El recuerdo de Vero Lozano y el papá de Titi de Gran Hermano

Lejos de quedar en una simple mención, ambos empezaron a reconstruir ese pasado compartido. "Mirá dónde nos volvemos a encontrar. Iván sos lo más. Hemos estudiado de noche, de día, hemos tomado mate. Nos divertíamos mucho. Muy buen compañero Iván", recordó Vero Lozano.

image Vero Lozano fue amigo del papá de Titi de Gran Hermano.

Iván devolvió el gesto con una frase breve pero significativa: "Vero era igual que ahora". Además, contó que mantiene el vínculo con otros excompañeros de la facultad, lo que abrió la puerta a un reencuentro que incluya a la conductora. "Avisame que quiero ir", sumó entusiasmada. "Mirá dónde nos volvemos a encontrar. Iván sos lo más", recordó Vero en medio del análisis de Gran Hermano.