Verónica Lozano estalló contra la reforma laboral de Javier Milei: "Tenés que ser muy hijo de..."

Verónica Lozano expresó su enojo sin filtros al opinar sobre la reforma laboral que se debatió en la Cámara de Diputados. La conductora de Telefe reaccionó con contundencia al analizar algunos puntos del proyecto, en el marco del paro general llevado a cabo por la CGT.

Durante la emisión de Cortá por Lozano, el ciclo mostró cómo se vivía la jornada en las calles, con menor circulación y diversas entrevistas a especialistas en política y actualidad. En ese contexto, Verónica Lozano hizo su propia lectura y apuntó directamente contra el artículo 44, que finalmente fue retirado tras la presión social.

Jornada clave. La gente se moviliza contra la reforma laboral pese al paro general y de transporte

Al referirse al inciso que proponía una deducción del 50% del salario -o del 25% en casos de enfermedad o fuerza mayor- para trabajadores que no pudieran cumplir con sus tareas, la conductora fue tajante: “Claramente vos ves la poca empatía con la vida”.

Visiblemente indignada, profundizó su postura con una frase que rápidamente se viralizó: “Tenés que ser muy hijo de re mil put* para decirle a una persona con cáncer que se joda, que eligió tener cáncer y que cobre menos”.

Lejos de bajar el tono, Verónica Lozano también cuestionó los argumentos que justificaban la medida con ejemplos cotidianos. “¿Fuiste a jugar al fútbol con tus amigos? Jodete, quebrate y cobrá la mitad”, ironizó, antes de cerrar con un descargo final: “Sos un sorete de persona. Perdón que me exprese así, pero me saca de quicio”.

Las declaraciones generaron fuerte repercusión en redes sociales y reavivaron el debate sobre el alcance y el impacto social de la reforma laboral.