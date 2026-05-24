Venderán locro y pastelitos en Temperley para juntar fondos y asistir al campamento anual

El Grupo Scout José Murature de Temperley encarará, el próximo lunes 25 de mayo, una venta de locro y pastelitos con el objetivo de juntar dinero que será utilizado para asistir al campamento anual que se realizará en Tandil. Los vecinos ya pueden realizar las reservas y, de esa manera, colaborar con la causa solidaria .

Pía López , integrante de la rama Rover (18 a 22 años) del Grupo Scout José Murature, dialogó con el Diario La Unión y explicó que la recaudación de fondos se hará en la sede de la institución, la cual se encuentra ubicada en la calle Quilmes 1786, esquina Lituania.

Para colaborar. El grupo scout de Banfield activa la venta de pastelitos para el 25 de Mayo: buscan vender 200 docenas

Como ya es una costumbre de todos los años, la institución pondrá a la venta pastelitos (que se podrán retirar de 8 a 13) y porciones de locro (listas para llevar de 11 a 14) con el propósito de juntar dinero que será usado para que todos los integrantes del Grupo Scout José Murature puedan asistir al campamento anual : en 2027 la sede será Tandil, en el centro de la Provincia de Buenos Aires .

Desde Temperley a Tandil: un sueño en marcha

“Para afrontar los gastos y lograr que cada protagonista y educador pueda disfrutar de la experiencia del campamento anual es que lanzamos esta recaudación de fondo. Además, durante todo el año llevamos a cabo distintas actividades de financiación, todas ellas apuntadas al mismo fin”, explicó Pía, muy comprometida con la causa.

Para afrontar los gastos y lograr que cada protagonista y educador pueda disfrutar de la experiencia del campamento anual es que lanzamos esta recaudación de fondo. Además, durante todo el año llevamos a cabo distintas actividades de financiación, todas ellas apuntadas al mismo fin Para afrontar los gastos y lograr que cada protagonista y educador pueda disfrutar de la experiencia del campamento anual es que lanzamos esta recaudación de fondo. Además, durante todo el año llevamos a cabo distintas actividades de financiación, todas ellas apuntadas al mismo fin

Todo el esfuerzo tiene una explicación lógica: los campamentos anuales son muy importantes para cada Grupo Scout ya que, en ese marco, “se cierran y se culminan muchas de las actividades y procesos que cada niño o joven perteneciente a una de las ramas fue trabajando a lo largo del año”.

El costo de la porción de locro es de $10.000: los interesados ya pueden hacer las reservas al 1127789099 (para el retiro solicitan acudir con recipiente plástico). Por su parte, los pastelitos de batata y de membrillo se venderán a $6.000 las seis unidades y a $10.000 la docena: los vecinos que quieran asegurarse la compra deberán comunicarse al 1166591308 o al 1159917095.

El costo de la porción de locro es de $10.000. Por su parte, los pastelitos de batata y de membrillo se venderán a $6.000 las seis unidades y a $10.000 la docena

Para finalizar, desde la organización afirmaron que el mismo lunes 25 de mayo habrá venta en puerta, aunque estará sujeta a la disponibilidad de cada comida típica. Asimismo, remarcaron la importancia de la colaboración de los vecinos, ya que cada compra ayuda a que más chicos y jóvenes puedan participar del campamento anual del Grupo Scout José Murature de Temperley.