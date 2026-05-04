4 de mayo de 2026
4 de mayo de 2026
Solidaridad.

Lomas de Zamora se une por dos fiestas de 15 solidarias: con qué ayudar

La organizadora de las fiestas solidarias de Lomas convoca a los vecinos a colaborar con dos cumples, uno de ellos para una adolescente en tratamiento oncológico.

Romina sigue cumpliéndoles el sueño a distintas adolescentes. Cada celebración es posible gracias al aporte de los vecinos solidarios.

La vecina de Lomas de Zamora Romina Peralta continúa cumpliendo sueños con la organización de fiestas de 15 solidarias para adolescentes de bajos recursos. En mayo y junio tiene que afrontar los festejos de Morena y Maitena, por lo que pidió ayuda a los vecinos con donaciones para la mesa de dulce.

En una charla con el Diario La Unión, Romina contó que el próximo sábado 30 de mayo le organizará el cumpleaños de 15 a Morena, una adolescente que sufre de neoplasia mieloproliferativa crónica tipo mielofibrosis grado 1 (un tipo de cáncer de sangre poco común), quien está a la espera de un trasplante de médula ósea.

La institución de Lomas de Zamora fomenta a los vecinos a aprender un oficio para salir adelante.
Oportunidades reales.

De la adversidad al oficio: la academia de estética en Lomas que transforma vidas
Es de Lomas de Zamora, filmó un corto con su celular y le ganó a Martin Scorsese
Ingenio y orgullo.

Es de Lomas, filmó un corto con su celular y le ganó a Scorsese

“Su cumpleaños estaba pautado para enero de 2027, pero lo tuvimos que adelantar porque su tratamiento está completamente frenado y su calidad de vida está empeorando ya que no está recibiendo todos los medicamentos que necesita para su enfermedad”, contó Peralta, que rápidamente añadió que Morena está a la espera de un trasplante de médula ósea: “Por lo que sé, ya tiene su donante, pero el trámite está trabado y sin resolverse”.

Embed - Romina Peralta on Instagram: "Lee su historia ACTIVAMOS EL PEDIDO SOLIDARIO CON URGENCIA Un sueño de 15 lleno de esperanza Mía tiene 14 años y, como muchas chicas, sueña con su fiesta de 15. Sueña con un vestido, con música y con compartir ese momento tan especial rodeada de las personas que ama. Pero su historia no es como cualquier otra. Desde hace un tiempo, Mía está atravesando una enfermedad compleja y se encuentra en tratamiento, esperando un trasplante de médula ósea. Aun así, nunca dejó de sonreír, de imaginar su fiesta y de aferrarse a ese sueño como un símbolo de alegría y esperanza. Hoy ese sueño necesita hacerse realidad más pronto que nunca. Su situación de salud hace que no pueda esperar demasiado, y por eso queremos ayudarla ahora. Queremos que Mía tenga su noche soñada. Que pueda vestirse como siempre imaginó. Que por un rato todo sea alegría, música y celebración. Por eso, estamos organizando este pedido solidario. Si podés colaborar con servicios, como salón, catering, vestido, maquillaje, fotografía, música, decoración o cualquier aporte que ayude a hacer realidad esta noche, va a ser más que bienvenido. Compartir también es ayudar muchísimo. Hagamos entre todos que Mía tenga su noche mágica. Porque se lo merece. Porque los sueños también dan fuerza. "
Por otra parte, el sábado 27 de junio tiene que llevar adelante el cumpleaños de 15 de Maitena, festejo en el que también ya se encuentra trabajando para que la adolescente pueda tener su noche soñada.

Corazones solidarios en Lomas de Zamora

“Para ambos cumpleaños, lo más urgente que necesito es ayuda para la mesa de dulce. Por eso le pido a los corazones solidarios de esta comunidad que puedan ayudar con la causa con la donación de tartas, postres y alfajores de chocolate”, expresó la lomense, que inmediatamente aclaró que la cantidad de asistentes para cada uno de los festejos es de aproximadamente 50 personas.

Los vecinos que tengan intenciones de colaborar con la causa o incluso sumarse como voluntarios permanentes del proyecto pueden contactarse con Romina mediante un mensaje de WhatsApp al 1131639274. Con festejos programados hasta marzo del 2027, Peralta sigue cumpliendo sueños. Una idea que tomó forma en plena pandemia y que, seis años después, se mantiene más vigente que nunca gracias al aporte de los vecinos solidarios.

El proyecto nació en Lomas de Zamora hace ya seis años.

