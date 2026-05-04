Lomas de Zamora se une por dos fiestas de 15 solidarias: con qué ayudar

Embed - Romina Peralta on Instagram: "Lee su historia ACTIVAMOS EL PEDIDO SOLIDARIO CON URGENCIA Un sueño de 15 lleno de esperanza Mía tiene 14 años y, como muchas chicas, sueña con su fiesta de 15. Sueña con un vestido, con música y con compartir ese momento tan especial rodeada de las personas que ama. Pero su historia no es como cualquier otra. Desde hace un tiempo, Mía está atravesando una enfermedad compleja y se encuentra en tratamiento, esperando un trasplante de médula ósea. Aun así, nunca dejó de sonreír, de imaginar su fiesta y de aferrarse a ese sueño como un símbolo de alegría y esperanza. Hoy ese sueño necesita hacerse realidad más pronto que nunca. Su situación de salud hace que no pueda esperar demasiado, y por eso queremos ayudarla ahora. Queremos que Mía tenga su noche soñada. Que pueda vestirse como siempre imaginó. Que por un rato todo sea alegría, música y celebración. Por eso, estamos organizando este pedido solidario. Si podés colaborar con servicios, como salón, catering, vestido, maquillaje, fotografía, música, decoración o cualquier aporte que ayude a hacer realidad esta noche, va a ser más que bienvenido. Compartir también es ayudar muchísimo. Hagamos entre todos que Mía tenga su noche mágica. Porque se lo merece. Porque los sueños también dan fuerza. "
