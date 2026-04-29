Incendio en Lomas de Zamora: una familia perdió todo y necesita ayuda para volver a empezar

Un incendio destruyó la casa de una mujer y sus diez hijos en el barrio Villa Albertina de Lomas de Zamora . Perdieron todo y piden ayuda para volver a empezar.

El siniestro ocurrió en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Iparraguirre y Ramallo . Según pudo averiguar La Unión , el fuego empezó cuando uno de los hijos tomó una vela para buscar un celular. La llama alcanzó el colchón y se expandió con mucha rapidez, provocando un desastre.

Por desgracia, la familia perdió gran parte de sus pertenencias. El fuego arrasó con todo a su paso. La casa está inhabitable y ellos se quedaron con lo puesto. Un panorama desolador para una mujer que debe criar a diez hijos menores de edad.

Piden ayuda tras el incendio

“Lamentablemente se prendió fuego todo. Perdimos absolutamente todo: colchones, ropa, muebles, los útiles escolares de mis hijos, y muchas cosas más que con tanto esfuerzo había conseguido”, comentó Cintia, la dueña de la casa incendiada, quien recurrió a las redes sociales para pedir a ayuda a los vecinos de Lomas.

La mujer contó que “la casa quedó completamente destruida” y que no están en condiciones de vivir ahí porque “no es un lugar seguro” para los chicos. Por ese motivo, necesita de la solidaridad de la gente.

incendio Así quedó la habitación tras el incendio.

“Hoy me encuentro sola tratando de salir adelante con ellos, pero sinceramente se me hace imposible sin ayuda. Por eso recurro a la solidaridad de quienes puedan dar una mano, ya sea con ropa, colchones, alimentos, útiles escolares o cualquier tipo de colaboración que nos ayude a empezar de nuevo. Cualquier ayuda, por más mínima que parezca, es enorme para nosotros en este momento”, sostuvo Cintia.

Quienes deseen colaborar, pueden enviar una transferencia al alias cintia.cata30 o comunicarse con Cintia enviándole un mensaje a su perfil de Facebook.