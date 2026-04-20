Susto en Temperley: se prendió fuego un negocio frente a la estación

Un incendio provocó daños dentro de un comercio en la localidad de Temperley . Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora intervinieron en el lugar.

El siniestro ocurrió el domingo por la tarde en la avenida Meeks al 1200, entre 25 de Mayo y Liniers , frente a la plaza de la estación de Temperley. Vecinos y comerciantes de la zona notaron que salía humo desde el interior de una despensa que estaba cerrada.

Susto. Incendio en el centro de Lomas: los bomberos rescataron personas de un ascensor

Urgente. Perdieron todo en un incendio y necesitan ayuda para reconstruir su casa en Budge

La situación alarmó a la gente que estaba en el lugar, ya que se trataba de una zona donde hay varios comercios y que suele ser muy transitada. Enseguida llamaron para pedir ayuda.

Tras recibir el alerta, se acercó una dotación de los Bomberos de Lomas , con cinco efectivos a cargo del Oficial Principal Eduardo Subiría. Efectivos policiales de la jurisdicción se acercaron como apoyo.

Los Bomberos de Lomas en el lugar del incendio, frente a la estación de Temperley.

Como el negocio estaba cerrado al momento del incendio, no hubo víctimas ni personas heridas. Si bien el lugar estaba lleno de humo cuando llegaron los bomberos, el fuego pudo controlarse sin mayores inconvenientes. Además, realizaron maniobras de ventilación.

Un incendio similar en Banfield

incendio banfield Incendio en la inmobiliaria Fandiño de Banfield.

Poco antes del incendio en Temperley, ocurrió un episodio similar en la inmobiliaria Fandiño Propiedades, ubicada en sobre avenida Alsina al 1000, casi esquina Medrano, en pleno centro de Banfield. Cuando comenzó el fuego, no había nadie en el local.

Pese al rápido accionar de los Bomberos de Lomas, el fuego arrasó con gran parte de los muebles e instalaciones. Según informaron fuentes oficiales a La Unión, se determinó que el incendio comenzó por una falla en las baterías de los paneles solares, lo cual habría provocado un cortocircuito que generó el fuego.