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10 de abril de 2026
Susto.

Incendio en el centro de Lomas de Zamora: los bomberos rescataron personas de un ascensor

Ocurrió este viernes por la tarde en España al 300. Dos dotaciones de los Bomberos de Lomas trabajaron en el lugar.

Los Bomberos de Lomas y la Policía, en el lugar del incendio.

Los Bomberos de Lomas y la Policía, en el lugar del incendio.

Cerca de las 16, los vecinos de la zona céntrica se alarmaron al escuchar las sirenas de los bomberos. El llamado de emergencia vino desde la calle España al 300, entre Mitre y Colombres, en las inmediaciones del polo gastronómico Las Lomitas.

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Operativo de los Bomberos de Lomas

bomberos de lomas
El edificio afectado estaba en Espa&ntilde;a al 300, en el centro de Lomas de Zamora.

El edificio afectado estaba en España al 300, en el centro de Lomas de Zamora.

Se acercaron al lugar dos dotaciones a cargo del Suboficial Mayor Sergio Mazure, con apoyo de efectivos policiales de la jurisdicción. Inmediatamente se cortó el tránsito sobre España para realizar el operativo.

Afortunadamente, el personal de mantenimiento del edificio contaba con los elementos necesarios para controlar el fuego y no hubo personas heridas, según pudo saber este medio.

No obstante, los Bomberos de Lomas colaboraron para rescatar a las personas que habían quedado adentro del ascensor sin poder salir. Todo quedó en un susto.

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