Incendio en el centro de Lomas de Zamora: los bomberos rescataron personas de un ascensor

Los Bomberos de Lomas y la Policía, en el lugar del incendio.

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora intervinieron en un principio de incendio en un edificio en el centro de Lomas y tuvieron que rescatar a un grupo de personas desde el interior de un ascensor.

Cerca de las 16, los vecinos de la zona céntrica se alarmaron al escuchar las sirenas de los bomberos. El llamado de emergencia vino desde la calle España al 300 , entre Mitre y Colombres , en las inmediaciones del polo gastronómico Las Lomitas .

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Según pudo averiguar La Unión , se desató un principio de incendio en la sala de máquinas del ascensor, mientras había personas adentro del mismo. Enseguida llamaron a los Bomberos de Lomas para resolver la situación.

Se acercaron al lugar dos dotaciones a cargo del Suboficial Mayor Sergio Mazure, con apoyo de efectivos policiales de la jurisdicción. Inmediatamente se cortó el tránsito sobre España para realizar el operativo.

El edificio afectado estaba en España al 300, en el centro de Lomas de Zamora.

Afortunadamente, el personal de mantenimiento del edificio contaba con los elementos necesarios para controlar el fuego y no hubo personas heridas, según pudo saber este medio.

No obstante, los Bomberos de Lomas colaboraron para rescatar a las personas que habían quedado adentro del ascensor sin poder salir. Todo quedó en un susto.