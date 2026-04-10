viernes 10 de abril de 2026
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10 de abril de 2026
Alerta.

Susto en el centro de Lomas de Zamora por una enorme columna de humo: qué pasó

Los vecinos se alarmaron por un incendio en la zona de la estación. Los Bomberos de Lomas intervinieron en el lugar.

Así se veía el incendio en el centro de Lomas.

Así se veía el incendio en el centro de Lomas.

El jueves por la tarde, un incendio en un terreno lindero a las vías del Tren Roca generó una enorme columna de humo que asustó a los vecinos en el centro de Lomas de Zamora.

Cerca de las 19, la gente que paseaba por las calles de Lomas se sorprendió al ver una nube de humo negro que se hacía cada vez más grande. Nadie sabía realmente de dónde provenía. Minutos después, escucharon las sirenas de los Bomberos Voluntarios de Lomas.

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¿Qué pasó? Según pudo averiguar La Unión, el fuego se desató en la zona de vías, en un terreno perteneciente a Trenes Argentinos, ubicado entre Gorriti y Loria. No era un sector de libre acceso y por ese motivo era difícil identificar de dónde provenía el humo.

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Operativo de los Bomberos de Lomas

En el lugar había una casilla precaria. Se había prendido fuego basura, pasto y madera, lo cual provocó que las llamas se expandieran con rapidez.

Una dotación de los Bomberos de Lomas llegó rápidamente al lugar. El incendio fue controlado sin mayores inconvenientes. No se reportaron personas heridas, según precisaron fuentes oficiales a este medio.

Muchos vecinos que caminaban por el centro de Lomas grabaron la columna de humo con sus celulares, sin saber realmente de dónde provenía.

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