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La Condena de Caín presenta su nuevo disco en la región

La Condena de Caín hará una escala en los escenarios de la región para mostrar las canciones de “Def-ghi”, su nuevo disco de estudio.

La condena de Caín, en la región.&nbsp;

La condena de Caín, en la región. 

“Def-ghi” es el título del nuevo trabajo discográfico de La condena de Caín y nombre de la nueva gira. Con este nuevo tour la banda, que llega más de dos décadas en la ruta, se estará presentando en los escenarios de la región.

La cita con la banda de rock será el viernes 26 de junio en Mutar Bar, en la Av. Mitre 982, Avellaneda. Las entradas están a la venta por sistema Passline.

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La condena de Cain, en la región.

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Cómo es el nuevo disco

El nuevo disco fue producido por Juan Pablo Alfieri, fue grabado en septiembre de 2023 en Estudios Unísono de Gustavo Cerati por Pablo "El Nono" Di Peco, mezclado en Estudio Aves entre Junio 2024 y Febrero 2026 y masterizado por Daniel Ovie.

“Def – Gui” cuenta con nueve canciones de autoría de la banda y con la participación de Ciriaco Vera, Ale Kurz, Lula Bertoldi y Piti Fernández.

El nombre del disco se extrae de la novela “El Entenado” del escritor santafesino Juan José Saer se narra la aventura de unos marineros que se lanzan a la conquista y son capturados en su primer viaje por uno de los pueblos originarios del Río de la Plata.

La lengua de este pueblo solo contenía esos dos sonidos, “def-ghi” y significaban a la vez muchas cosas dispares y contradictorias. Def-ghi podía ser un pájaro de pico negro y plumas amarillas, el reflejo del agua en el río y un grito de guerra.

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