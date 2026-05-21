Abuchearon a Fito Páez en su show en el Movistar Arena

En un llamativo episodio, buena parte del público abucheó el miércoles por la noche a Fito Páez durante su show en el Movistar Arena luego de que el artista iniciara el recital interpretando canciones de su último disco, “Novela”.

La decisión artística del rosarino decepcionó a muchos asistentes, que esperaban escuchar desde el comienzo algunos de sus clásicos más populares.

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En los videos, que fueron compartidos en redes sociales y que se hicieron virales, se puede ver algunos asistentes distraídos mientras Fito Páez toca sus nuevas canciones.

El enojo de Fito Páez tras los abucheos

Luego de los silbidos, Fito Páez tomó la palabra y fue contundente con parte del público en el Movistar Arena. “Los quiero escuchar allá atrás, silbaron muchísimo, ahora a cantar... No te escucho, man”, respondió más tarde desde el escenario, cuando finalmente comenzó a interpretar algunos de sus hits.

image Posteo de Fito Páez tras los silbidos.

El artista, que llevaba a cabo la cuarta fecha del tour Sale el Sol, había anticipado en sus redes sociales que abarcaría la primera parte del show con su disco. “Quería avisarles que vamos a tocar Novela, el miércoles lo vamos a despedir, porque el jueves nace Shine, nuestro nuevo álbum”, afirmó en un video publicado en Instagram.