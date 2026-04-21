Sofía Gala y Fito Páez, juntos y de la mano en el homenaje a Moria Casán

Moria Casán fue homenajeada por su trayectoria en el Palacio Libertad, el ex Centro Cultural Kirchner, y el evento estuvo colmado por sus seres queridos. También estuvieron su hija Sofía Gala junto a Fito Páez, que llegaron juntos y de la mano.

En el programa de Moria Casán, Gustavo Méndez se detuvo en un detalle en particular. “Es increíble el aura con el que llegaron Sofía Gala y Fito Páez . ¿Quién lo invitó a él? ¿Vos? ¿Sofía?”, dijo.

“Es amigo de la familia Fito. Cuando tenemos tiempo, Sofía más, va a toda clase de eventos. Amamos. Hubo mucho invitado del medio también”, fue la respuesta de Moria Casán sobre el posible romance de su hija con el rosarino.

“Con Naza [Di Serio] estábamos sentados cerca y no lo podíamos creer”, insistió el panelista. Sobre la actitud de la dupla, Naza di Serio agregó: “Muy simpáticos los dos, mucha buena onda. Saludaron a todos. Escuché además que Fito no quería dar notas porque era tu noche, el gran momento de Moria”.

image Moria Casan con el Pato Galmarini.

“Cuando entraron Fito y Sofía estalló el teatro”, aportó Amalia Díaz Guiñazú. Moria Casán se centró en la velada y reflexionó: “Fue una noche dedicada a una carrera como la mía, a algo que me excede. Fue raro estar de espectadora, porque fui testigo de lo que otros interpretan de mi ADN. Fue hermoso y yo estaba muy emocionada”.

image Fito Paez y Sofia Gala.

Qué dijo la hija de Fito Páez

En medio de los rumores sobre un supuesto romance entre Fito Páez y Sofía Gala, fue Margarita Páez, la hija del músico, quien salió a ponerle punto final a las versiones.

Durante una entrevista con Puro Show Noche, Margarita fue directa: “No me preguntaron sobre el tema tanto. Solo en una nota y en el círculo. Pero son amigos. Fin de la historia”. Cuando el cronista le preguntó si se trataba de una amistad “con derechos”, la joven actriz no dudó: “No, por favor. Son amigos sin derechos. Inventan donde no hay”.