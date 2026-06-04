Cuándo se estrena la nueva temporada de Soy Luna en Disney

Disney + presentó el tráiler oficial de Soy Luna: Volver a Rodar, la nueva temporada de la exitosa serie juvenil que marcó a toda una generación y que volverá a la pantalla el 24 de julio con nuevas historias y música.

Las primeras imágenes muestran a Luna y sus amigos enfrentando una nueva etapa de sus vidas, mientras la esencia que convirtió a la producción en un fenómeno internacional sigue más presente que nunca.

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La nueva temporada contará con el regreso de Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopelioff, Malena Ratner, Gastón Vietto y Agustín Bernasconi, quienes volverán a encabezar el elenco.

Además de recuperar a sus personajes más queridos, Soy Luna: Volver a Rodar incorporará nuevas aventuras, personajes inéditos y una renovada propuesta musical que combinará versiones actualizadas de canciones emblemáticas de la serie con temas completamente nuevos.

El furor por Soy Luna

El lanzamiento del tráiler reaviva la expectativa de los fan de una ficción que trascendió fronteras. Emitida originalmente entre 2016 y 2018 por Disney Channel, Soy Luna alcanzó a más de 59 millones de espectadores en Latinoamérica, fue distribuida en casi 150 países y doblada a 15 idiomas, consolidándose como uno de los mayores éxitos juveniles de la compañía.

image Vuelve Soy Luna.

La franquicia generó cerca de 10.000 productos de consumo, lanzó seis álbumes de estudio con certificaciones internacionales y protagonizó una gira internacional que recorrió América Latina y Europa, reuniendo a más de un millón de espectadores.

A lo largo de su trayectoria, la serie y su elenco cosecharon más de 30 premios y más de 50 nominaciones, reafirmando el lugar de Soy Luna como uno de los fenómenos juveniles más importantes de los últimos años.