viernes 05 de junio de 2026
Escribinos
4 de junio de 2026
Prendé la tele.

Cuándo se estrena la nueva temporada de Soy Luna en Disney

Disney + publicó el tráiler oficial de Soy Luna: Volver a Rodar y confirmó la fecha de estreno de la nueva temporada de la exitosa serie juvenil.

Vuelve Soy Luna a Disney.&nbsp;

Vuelve Soy Luna a Disney. 

Las primeras imágenes muestran a Luna y sus amigos enfrentando una nueva etapa de sus vidas, mientras la esencia que convirtió a la producción en un fenómeno internacional sigue más presente que nunca.

Lee además
Una serie sobre Lionel Scaloni, en Flow. 
Prendé la tele.

Flow presenta una serie documental sobre Lionel Scaloni
Se despidió otro personaje de Los Simpson. 
Fin de una era.

Los Simpson le dijeron adiós a un mítico personaje de la serie
Embed

La nueva temporada contará con el regreso de Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopelioff, Malena Ratner, Gastón Vietto y Agustín Bernasconi, quienes volverán a encabezar el elenco.

Además de recuperar a sus personajes más queridos, Soy Luna: Volver a Rodar incorporará nuevas aventuras, personajes inéditos y una renovada propuesta musical que combinará versiones actualizadas de canciones emblemáticas de la serie con temas completamente nuevos.

El furor por Soy Luna

El lanzamiento del tráiler reaviva la expectativa de los fan de una ficción que trascendió fronteras. Emitida originalmente entre 2016 y 2018 por Disney Channel, Soy Luna alcanzó a más de 59 millones de espectadores en Latinoamérica, fue distribuida en casi 150 países y doblada a 15 idiomas, consolidándose como uno de los mayores éxitos juveniles de la compañía.

image
Vuelve Soy Luna.

Vuelve Soy Luna.

La franquicia generó cerca de 10.000 productos de consumo, lanzó seis álbumes de estudio con certificaciones internacionales y protagonizó una gira internacional que recorrió América Latina y Europa, reuniendo a más de un millón de espectadores.

A lo largo de su trayectoria, la serie y su elenco cosecharon más de 30 premios y más de 50 nominaciones, reafirmando el lugar de Soy Luna como uno de los fenómenos juveniles más importantes de los últimos años.

Temas
Seguí leyendo

Flow presenta una serie documental sobre Lionel Scaloni

Los Simpson le dijeron adiós a un mítico personaje de la serie

Disney estrena la película de animación "Hoppers: Operación Castor"

La impactante forma en la que Pergolini se enteró de la muerte del Indio

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El Indio Solari falleció a los 77 años.  video
Adiós a un grande.

Murió el Indio Solari, líder de Los Redondos y leyenda el rock argentino

Las más leídas

Te Puede Interesar

Noelia Rivero fue asesinada por su pareja en Temperley.
Hospitalizado.

Femicidio de Noelia Rivero: el asesino se recupera y será trasladado a una unidad de salud mental