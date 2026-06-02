Disney estrena la película de animación "Hoppers: Operación Castor"

“Hoppers: Operación Castor” , una película que presenta la mezcla la característica de Pixar de humor ingenioso con narración sincera y descubrimientos sorprendentes, se estrena el miércoles en el catálogo de Disney + con una experiencia cinematográfica para toda la familia.

La película de animación, de exitoso paso por los cines, está dirigida por Daniel Chong, producida por Nicole Paradis Grindle , la música original está compuesta por Mark Mothersbaugh y un guion de Jesse Andrews.

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La historia para toda la familia cuenta con las voces originales de Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm, Kathy Najimy y Dave Franco , entre otros.

Una película sobre una amante de la naturaleza

La historia de Hoppers sigue a Mabel Tanaka, una joven de 19 años que siente una profunda conexión con el mundo natural. Su vida cambia cuando participa en un innovador experimento científico que utiliza tecnología avanzada para transferir su conciencia humana al cuerpo de un castor robótico hiperrealista.

Gracias a esta tecnología, Mabel Takana logra infiltrarse en el reino animal para entender cómo viven y comunicarse directamente con ellos. Esta experiencia le permite descubrir secretos del ecosistema desde una perspectiva completamente distinta.

image Disney presenta una película para toda la familia.

Todo se desata cuando el alcalde Jerry planea construir un paso elevado que atravesará un claro del bosque que Mabel considera parte fundamental de su infancia. Para evitar la destrucción de este hábitat natural, la protagonista, ya convertida en castor, intenta organizar a los animales del lugar para defender su territorio.

Sin embargo, lo que comienza como un intento de protección ambiental termina provocando un inesperado levantamiento animal, lo que complica la misión de Mabel Takana y genera situaciones caóticas y divertidas.