Ariel Ansaldo picanteó a Sol Abraham y Luana Fernández en Gran Hermano

Luego del fuerte cruce que tuvieron Luana Fernández y Campanita en la casa de Gran Hermano Generación Dorada , Ariel Ansaldo decidió intervenir y tomar cartas en el asunto. Entonces invitó a la modelo y a Sol Abraham al streaming room.

“Les voy a hacer una linda pinchada y el título es ‘cómo las domó Campanita’”, comentó, picante, Ariel Ansaldo al ingresar con ellas al streaming room e la casa.

Todo o nada. Se armó la placa de GH con el voto de los jugadores y las visitas

Rápidamente Sol Abraham y Luana Fernández reaccionaron indignadas y él les retrucó: “Cómo las sacó de quicio Campanita… Mirá, no querés escucharlo, el que te enfada te domina. Campanita súper protagonista”.

Entonces Sol Abraham estalló: “Yo abandono el móvil, yo de acá me voy”. “¿Súper protagonista? Mirá todo lo que está diciendo”, expresó Luana Fernández, entonces Ariel Ansaldo les dijo que se queden, escuchen y lo refuten.

Ariel Ansaldo siguió indagando

En ese momento, Emmanuel Vich y Cinzia Francischiello se sumaron al streaming y Ariel Ansaldo indagó: “Lo de Campa, ¿lo hicieron para exponerla o se enojaron en serio?”. Sin dudarlo, Luana Fernández reaccionó: “¿Me estás jodiendo? ¿Vos viste lo que me hizo? Me eligió, me deseligió y después me volvió a elegir, eso no hace una amiga. Ayer se largó a llorar y yo estuve con ella”.

Ariel Ansaldo puso picante.

Sol Abraham explicó: “Hay dos partes en mi juego, la mayoría de las peleas que yo genero son por fines estratégicos. Yo me enojé porque me dijo ‘que raro Sol que diga eso porque a ella le dicen lo del psicólogo y se enoja’ y ahí sí me entró la bala y me enojé”.

Mientras que Luana Fernández sentenció: “A mí la verdad que no me entró la bala. Ella ya lo viene haciendo desde ayer, queda expuesta ella, queda mal, como mala amiga”.