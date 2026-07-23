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23 de julio de 2026
Todo o nada.

Se armó la placa de Gran Hermano con el voto de los jugadores y las visitas

Gran Hermano definió la placa incluyendo los votos de las ocho visitas que recibió el reality de Telefe. Siete participantes quedaron en la cuerda floja.

Gran Hermano Generación Dorada tiene su nueva placa de nominados confirmada.&nbsp;

Gran Hermano Generación Dorada tiene su nueva placa de nominados confirmada. 

En el certamen de Telefe quedaron nominados Tamara Paganini, Alejandra Majluf, Mariela Prieto, Sebastián Cola, Matías Hanssen, Jennifer “Pincoya” Torres y Juan “Juanicar” Caruso.

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Steffany “Campanita” Pereira, líder de la semana, anuló los votos de Tamara Pagani, Alejandra Majluf, Matías Hanssen y Yisela “Yipio” Pintos además de obtener la inmunidad.

Todos los votos en Gran Hermano

Steffany “Campanita” Pereira: 2 para Tamara y 1 para Hanssen.

Selva Pérez: 2 para Hanssen y 1 para Majluf.

Charlotte Caniggia: 2 para Pincoya y 1 para Solange.

Jennifer “Pincoya” Torres: 2 para Hanssen y 1 para Cola.

Fabio Agostini: 2 para Mariela y 1 para Majluf.

Sol Abraham: 2 para Yipio y 1 para Juanicar.

Ariel Ansaldo: 2 para Mariela y 1 para Majluf.

Emmanuel Vich: 2 para Juanicar y 1 para Cola.

Juan “Juanicar” Caruso: 2 para Cola y 1 para Cinzia.

Daniela Celis: 2 para Tamara y 1 para Majluf.

Yanina Zilli: 2 para Tamara y 1 para Yipio.

Romina Uhrig: 2 para Tamara y 1 para Majluf.

Sebastián Cola: 2 para Mariela y 1 para Pincoya.

Mariela Prieto: 2 para Majluf y 1 para Cola.

Juliana Díaz: 2 para Cola y 1 para Hanssen.

Luana Fernández: 2 para Tamara y 1 para Juanicar.

Cinzia Francischiello*: 2 para Yipio y 1 para Hanssen. *votos anulados por JC.

Juan Pablo de Vigili: 2 para Majluf y 1 para Mariela.

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