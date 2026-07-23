Se armó la placa de Gran Hermano con el voto de los jugadores y las visitas

Gran Hermano Generación Dorada tiene su nueva placa de nominados confirmada.

La Gala de Nominación de Gran Hermano Generación Dorada conformó la placa de competencia con los votos de los participantes y los de las visitas al reality. Las primeras 24 horas es son con voto positivo y luego pasa a ser de voto negativo.

En el certamen de Telefe quedaron nominados Tamara Paganini, Alejandra Majluf, Mariela Prieto, Sebastián Cola, Matías Hanssen, Jennifer “Pincoya” Torres y Juan “Juanicar” Caruso.

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Steffany “Campanita” Pereira , líder de la semana, anuló los votos de Tamara Pagani, Alejandra Majluf, Matías Hanssen y Yisela “Yipio” Pintos además de obtener la inmunidad.

Steffany “Campanita” Pereira: 2 para Tamara y 1 para Hanssen.

Selva Pérez: 2 para Hanssen y 1 para Majluf.

Charlotte Caniggia: 2 para Pincoya y 1 para Solange.

Jennifer “Pincoya” Torres: 2 para Hanssen y 1 para Cola.

Fabio Agostini: 2 para Mariela y 1 para Majluf.

Sol Abraham: 2 para Yipio y 1 para Juanicar.

Ariel Ansaldo: 2 para Mariela y 1 para Majluf.

Emmanuel Vich: 2 para Juanicar y 1 para Cola.

Juan “Juanicar” Caruso: 2 para Cola y 1 para Cinzia.

Daniela Celis: 2 para Tamara y 1 para Majluf.

Yanina Zilli: 2 para Tamara y 1 para Yipio.

Romina Uhrig: 2 para Tamara y 1 para Majluf.

Sebastián Cola: 2 para Mariela y 1 para Pincoya.

Mariela Prieto: 2 para Majluf y 1 para Cola.

Juliana Díaz: 2 para Cola y 1 para Hanssen.

Luana Fernández: 2 para Tamara y 1 para Juanicar.

Cinzia Francischiello*: 2 para Yipio y 1 para Hanssen. *votos anulados por JC.

Juan Pablo de Vigili: 2 para Majluf y 1 para Mariela.