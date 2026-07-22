Romina Uhrig, en su regreso a Gran Hermano: "Qué cochina está la casa"

Romina Uhrig volvió a ingresar a Gran Hermano , junto con otros exparticipantes, y de inmediato puso su mirada en la higiene dentro de la casa certamen de Telefe y en especial en la cocina. También habló del aroma del lugar.

Recordada por su pasión por la limpieza, con una mezcla de sorpresa y humor, Romina lanzó un contundente: “Uf”, antes de hacer referencia al estado de la casa y compararla con la edición que ella protagonizó por algunas horas.

“Entré en el GH 2, pero acá hay olor. Mucho perfumito importado, ropita cara, pero qué cochina está la casa”, expresó al aire, dejando en claro que su primera impresión no fue la esperada.

Romina INDIGNADA con el estado de suciedad de la casa, los está cagando a pedos a todos. pic.twitter.com/cAmAmIX36G

La frase combinó la nostalgia de volver al reality con una crítica directa a la convivencia y al cuidado del espacio. Mientras tanto, el resto de los participantes observaban desde el SUM.

Romina Uhrig, de regreso

Romina Uhrig es una de las jugadoras más recordadas de Gran Hermano 2022/23 tanto por haberse adueñado de la cocina y la limpieza de la casa, como así también por alcanzar el cuarto puesto y haber conformado un tridente inseparable con Daniela Celis y Julieta Poggio.

Vivió una transformación radical en su vida profesional y personal porque pasó de ser diputada a estar en varios paneles de debate de televisión y streams, como en A la Barbarossa y La Noche de los Ex.

Romina Uhrig ya tuvo un regreso por una semana a la casa en la undécima temporada del reality, cuando en la novena semana de competencia ingresó con el objetivo de cumplir con la misión de enseñarles a los participantes de aquel entonces cómo ordenar y limpiar de manera apropiada.