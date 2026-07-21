miércoles 22 de julio de 2026
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21 de julio de 2026
¡Qué bochorno!

Otro escándalo en Gran Hermano: la furia de Yanina Zilli contra todos

En Gran Hermano, Yanina Zilli tiene un encono particular por una sospecha en su contra y aseguró que Yipio, Junicar y Tamara Paganini están en su contra.

Yanina Zilli armó un escándalo en Gran Hermano.&nbsp;

Yanina Zilli armó un escándalo en Gran Hermano. 

La casa de Gran Hermano Generación Dorada siguen sin encontrar la paz y ahora Yanina Zilli y Yisela “Yipio” Pintos discutieron a los gritos en la casa del reality de Telefe. Además, otros participantes también terminaron involucrados en la discusión.

Todo se desató cuando la exvedette insistió en que tanto la uruguaya como Juan “Juanicar” Caruso y Tamara Paganini están en contra suyo.

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En medio de la discusión, Yipio y Juanicar se defendieron de las acusaciones realizadas por Yanina Zilli, y el actor la tildó de “manipulada y títere” de Sol Abraham.

Fue entonces que Yanina Zilli contestó furiosa y afirmando que “no puede creer” que piensen que es “influenciada” por Sol Abraham o por Luana Fernández.

Las horas pasaron y la bronca de Yanina Zilli no aflojó, llegando a llamar “mier…” a Juanicar por sospechar que “escucha detrás de las puertas” y afirmando entonces que “tiene que trabajar en la CIA”. “Él es un jugador pedorro”, disparó.

De todos modos, la sospecha de Yanina Zilli es parcialmente correcta. En la pasada Gala de Nominación, Yipio sí le destinó 2 votos, mientras que Juanicar y Tamara Paganini no.

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