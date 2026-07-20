Quién será el ganador de Gran Hermano según Daniela de Lucía

La exparticipante de Gran Hermano Daniela de Lucía , que se presentó en su momento en la casa como coach ontológica y escritora, sorprendió al revelar públicamente quién considera que tiene mayores posibilidades de convertirse en el ganador de la edición del reality de Telefe.

Ya fuera de la casa, aseguró que su análisis no responde únicamente al afecto personal y que se debe a la estrategia que observa en el juego de los participantes.

Todo o nada. Quiénes bajaron de la placa de nominados de Gran Hermano

Daniela de Lucía fue consultada sobre quién le gustaría que levantara el premio mayor y respondió sin dudar. "¿Quién me gustaría que gane Gran Hermano Generación Dorada ? ¡Qué pregunta! Te puedo decir mis favoritos: Pincoya y Juanicar", comenzó diciendo.

De todos modos, enseguida dejó en claro cuál es su principal candidato y explicó que, pese a haber bajado el perfil en las últimas semanas, sigue siendo uno de los jugadores más sólidos del reality.

"Juanicar me hace acordar mucho a mi juego porque es muy estratégico, sabe defenderse y cuando hay que ponerse, va para adelante. Pero cuando no hay una pelea o no hay alguien que lo ataque, él está conviviendo en esa casa en armonía", expresó.

Y concluyó: "Además, lo hace generando armonía entre los demás, porque es muy buena onda. Siento que es muy buen jugador y que tiene muchas chances de ganarlo".