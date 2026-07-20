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20 de julio de 2026
Se la jugó.

Quién será el ganador de Gran Hermano según Daniela de Lucía

La exparticipante de Gran Hermano Daniela de Lucía se la jugó y confesó quién es su candidato para ganar el reality de Telefe.

Daniela, ex Gran Hermano.&nbsp;

Daniela, ex Gran Hermano. 

La exparticipante de Gran Hermano Daniela de Lucía, que se presentó en su momento en la casa como coach ontológica y escritora, sorprendió al revelar públicamente quién considera que tiene mayores posibilidades de convertirse en el ganador de la edición del reality de Telefe.

Ya fuera de la casa, aseguró que su análisis no responde únicamente al afecto personal y que se debe a la estrategia que observa en el juego de los participantes.

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Daniela de Lucía fue consultada sobre quién le gustaría que levantara el premio mayor y respondió sin dudar. "¿Quién me gustaría que gane Gran Hermano Generación Dorada? ¡Qué pregunta! Te puedo decir mis favoritos: Pincoya y Juanicar", comenzó diciendo.

Juanicar, el candidato de Daniela en Gran Hermano.

Juanicar, el candidato de Daniela en Gran Hermano.

El principal candidato de Gran Hermano

De todos modos, enseguida dejó en claro cuál es su principal candidato y explicó que, pese a haber bajado el perfil en las últimas semanas, sigue siendo uno de los jugadores más sólidos del reality.

"Juanicar me hace acordar mucho a mi juego porque es muy estratégico, sabe defenderse y cuando hay que ponerse, va para adelante. Pero cuando no hay una pelea o no hay alguien que lo ataque, él está conviviendo en esa casa en armonía", expresó.

Y concluyó: "Además, lo hace generando armonía entre los demás, porque es muy buena onda. Siento que es muy buen jugador y que tiene muchas chances de ganarlo".

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