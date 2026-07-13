Quiénes bajaron de la placa de nominados de Gran Hermano

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una nueva jornada donde varios jugadores bajaron de la placa de nominados. De esta forma, quedó definida la lista de participantes que quedarán cerca de abandonar la casa del certamen de Telefe durante la Gala de Eliminación de este lunes.

Hace semanas que en reality no había una placa totalmente negativa, de principio a fin. De esta forma, es un mensaje para los participantes dentro de la casa de Gran Hermano.

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Santiago del Moro anunció que el primero en salvarse fue Matías Hanssen que es, quizás, uno de los nuevos que más se mostró a nivel juego y está empezando a levantar el perfil en la casa.

Alejandra Majluf fue la segunda en salvarse. La actriz, en la cena de nominados, aseguró que hace mucho para mostrarse en los medios, actúa, imita y hasta hace entrevistas.

Santiago del Moro anunció los salvados en Gran Hermano.

Luego fue el turno de Mariela Prieto, que festejó a los gritos de una forma que sorprendió a todos. "¡Gracias! Turco García te amo, sos mi vida entera", lanzó muy contenta con un mensaje a su esposo.

De esta manera, en placa quedaron Luana Fernández, Sol Abraham, Emanuel Di Gioia, Yipio, Manuel Ibero y Juan Carlos López. Las redes sociales indican que se iría un participante que forma parte del grupo de los "originales" del reality.