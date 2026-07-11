sábado 11 de julio de 2026
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11 de julio de 2026
Fea la actitud.

Leandro Nigro de Gran Hermano habló de su insulto a Lionel Messi

Luego de su salida de Gran Hermano, Leandro Nigro se refirió a su insulto a Lionel Messi durante un partido de la Selección Argentina.

Leandro Nigro insultó a Lionel Messi.&nbsp;

Leandro Nigro insultó a Lionel Messi. 

El joven quedó muy comprometido luego de que se viralizara un supuesto insulto suyo a Lionel Messi durante el primer partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

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Al salir de la casa, cuando habló en La cumbre, en el Streams Telefe, Leandro Nigro dio explicaciones sobre lo que había dicho en aquel momento en la casa.

La polémica Nigro de Gran Hermano con Lionel Messi

En el video de la polémica no queda claro si el insulto que se escucha lo dice en serio o si estaba hablando con ironía. Por eso, Santiago del Moro le preguntó sin vueltas. “¿Vos en un momento puteaste, insultaste a Messi?“, buscó saber.

Polémica en Gran Hermano con Leandro Nigro.

Polémica en Gran Hermano con Leandro Nigro.

“Jamás. Jamás he puteado al número uno de Argentina”, respondió Leandro Nigro, sorprendido por lo que le decían. “Porque se escuchó eso y de hecho cuando yo le pregunté a Titi, me dijo que sí, que escuchó algo”, devolvió el conductor.

Y Leandro Nigro repreguntó: “¿Estando en la casa?“. ”Fue en uno de los partidos", aclaró el presentador. “Habrá sido jodiendo. Fue todo en joda, en forma de chiste. No, jamás putearía a Messi. Yo lo amo a Messi. Es más, me iba a tatuar la firma de él”, se sinceró.

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