Leandro Nigro de Gran Hermano habló de su insulto a Lionel Messi

Leandro Nigro quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada en la Placa Planta de certamen de Telefe. El joven, de escasa participación en el juego, había quedado en el centro de la escena por un supuesto insulto a Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina.

El joven quedó muy comprometido luego de que se viralizara un supuesto insulto suyo a Lionel Messi durante el primer partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Al salir de la casa, cuando habló en La cumbre, en el Streams Telefe, Leandro Nigro dio explicaciones sobre lo que había dicho en aquel momento en la casa.

NIGRO NIEGA HABER INSULTADO A MESSI Nigro: “jamás puteé al número 1 de la Argentina como Messi, lo amo, hasta me iba a tatuar la firma de él, los dichos eran jodiendo" ahora negaba todo #GranHermano https://t.co/qfuKK8E0Zl pic.twitter.com/oPnVw9qIGv

En el video de la polémica no queda claro si el insulto que se escucha lo dice en serio o si estaba hablando con ironía. Por eso, Santiago del Moro le preguntó sin vueltas. “¿Vos en un momento puteaste, insultaste a Messi?“, buscó saber.

Polémica en Gran Hermano con Leandro Nigro.

“Jamás. Jamás he puteado al número uno de Argentina”, respondió Leandro Nigro, sorprendido por lo que le decían. “Porque se escuchó eso y de hecho cuando yo le pregunté a Titi, me dijo que sí, que escuchó algo”, devolvió el conductor.

Y Leandro Nigro repreguntó: “¿Estando en la casa?“. ”Fue en uno de los partidos", aclaró el presentador. “Habrá sido jodiendo. Fue todo en joda, en forma de chiste. No, jamás putearía a Messi. Yo lo amo a Messi. Es más, me iba a tatuar la firma de él”, se sinceró.