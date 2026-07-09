Así quedó la placa de nominados en Gran Hermano

Numerosa placa en Gran Hermano.

Tuvo lugar otra Gala de la Nominación en la que los participantes de la casa de Gran Hermano Generación Dorada pasaron por el confesionario para dejar expuesto su juego. En esta oportunidad, la placa del certamen de Telefe es totalmente negativa.

En esta semana, dos participantes no podían nominar, una de ellas era Cinzia Francischiello, ya que Gran Hermano la sancionó tras el congelados de su novio, Dylan Gissi.

La segunda era Sol Abraham, ya que el líder, Juanicar, debió elegir a una persona que no podía nominar ni jugar la prueba del líder. Sin embargo, sin saberlo también, el líder también le estaba dando la posibilidad a ella a que fulmine a alguien. Finalmente, decidió fulminar a Emanuel de Gioia.

La placa quedó conformada por: Matías Hanssen, Juan Carlos López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Manuel Ibero, Mariela Prieto, Sol Abraham, Yisela “Yipio” Pintos y Emanuel Di Gioia.

Todos los votos en Gran Hermano Steffany “Campanita” Pereira*: 2 para Hanssen y 1 para Yipio. *Votos anulados por Leandro Nigro. Charlotte Caniggia: 2 para Tamara y 1 para JC. Luana Fernández: 2 para Sol y 1 para Majluf. Emanuel Di Gioia: 2 para Manu y 1 para Yipio. Sebastián Cola: 2 para Mariela y 1 para Luana. Matías Hanssen: 2 para Campanita y 1 para Emanuel. Mariela Prieto: 2 para Hanssen y 1 para Majluf. Jennifer “Pincoya” Torres: 2 para JC y 1 para Hanssen. Manuel Ibero: 2 para Mariela y 1 para Luana. Tamara Paganini: 2 para Luana y 1 para Majluf. Alejandra Majluf: 2 para Luana y 1 para Sol. Yisela “Yipio” Pintos: 2 para Sol y 1 para Luana. Yanina Zilli: 2 para Yipio y 1 para Manu. Juan “Juanicar” Caruso: 2 para Mariela y 1 para Luana. Juan Carlos López: 2 para Majluf y 1 para Luana.

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