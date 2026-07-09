Denunciaron a Giuliano Vaschetto de Gran Hermano por violencia y amenazas

Luego de salir a la luz la acusación por presunta violencia de género y hostigamiento contra Giuliano Vaschetto, exparticipante de Gran Hermano , su exnovia Micaela dio detalles de lo ocurrido y de la denuncia que presentó en una entrevista con LAM, en América TV.

"Llegué a denunciarlo porque era tal el nivel de hostigamiento que pensé en quitarme la vida", dijo la joven y reveló que "desde el inicio de la relación existió violencia física, psicológica, verbal y el hostigamiento".

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De todos modos, la situación se habría complicado aún más en los últimos días cuando tuvo que revelarle la verdad a su familia: "Gracias al empujón de ellos pude hacer la denuncia".

Micaela contó que su núcleo más cercano estaba al tanto de ocurrido, a excepción de sus padres, quienes se enteraron recientemente ya que corría peligro su vida.

"Era tanta la angustia que sentía que tuve muchas veces el impulso de quitarme la vida", aseguró. Y agregó: "No hubo golpes, pero sí zamarreos o técnicas de ahorcamiento".

Giuliano Vaschetto, ex Gran Hermano.

El conflicto también abarcó la polémica por el arsenal hallado por la Policía. "Era tanto el psicopateo que llegué a pensar que el problema era yo", comentó respecto a las armas que Giuliano Vaschetto aseguró eran de su padre, pero que él tenía.

"Me dijo 'ojalá te encuentren violada, muerta, colgada y podrida'", reveló entre lágrimas la expareja del mediático que saltó a la fama en el certamen de Telefe.

En medio del fuerte testimonio, Giuliano Vaschetto se comunicaba por mensajes con Pilar Smith. El acusado aseguró que todo el escenario es "nefasto" y que posee "muchas pruebas" que presentará próximamente ante las autoridades de la Justicia.