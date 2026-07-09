El emotivo reencuentro de una deportista de Lomas con su mamá después de seis años

La peleadora lomense Lara Botto , de 28 años, vivió un momento muy emocionante antes de su debut profesional en artes marciales mixtas ( MMA ) en el evento WOW 28 de Barcelona . Tras seis años, se reencontró con su madre gracias a una sorpresa organizada por la promotora española de la competencia.

Botto había dejado Argentina para perseguir su sueño de construir una carrera en las artes marciales mixtas en España, donde afrontó un nuevo desafío en el inicio de su etapa profesional. En la semana más importante de su trayectoria deportiva, la organización WOW preparó un encuentro que la tomó completamente desprevenida, mientras era entrevistada por la promotora, apareció su madre, a quien no veía desde hacía seis años.

Solidaridad. Comparten cenas y un espacio de encuentro y charla con personas en situación de calle

"Tengo dos hijos, un hombre y una mujer, pero una mujer es diferente. Es un tesoro tan valioso. En cada pelea siempre hace un gesto para que sepa que está bien después del combate. Mi hija adora a Bob Esponja, tiene pijama y almohadas de este personaje", contó.

Cuando Lara reconoció, rompió en llanto y la abrazó:"¡Noooo! ¡Maaaami! Me han dado todo toda la vida, quiero devolvérselo y que estén orgullosos de mí", expresó entre lágrimas en un momento que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. La emoción del reencuentro fue el impulso perfecto para afrontar un desafío histórico en su carrera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por WOWfc MMA (@wowfc) La emotiva sorpresa que recibió la lomense Lara Botto antes de su debut profesional en MMA en Barcelona.

En su primera presentación como profesional, la representante de Lomas de Zamora dejó una muy buena imagen dentro de la jaula, el diario español ABC, uno de los medios de difusión nacional más antiguos del país, destacó su actuación y aseguró que "en su debut profesional, Lara mostró carácter, determinación y una fortaleza mental impropia de alguien que pisa por primera vez ese nivel competitivo".