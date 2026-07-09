jueves 09 de julio de 2026
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9 de julio de 2026
Sueño.

Una patinadora de Banfield clasificó al Sudamericano: necesita juntar US$3.000 antes del lunes

Martina Larretchart, de 19 años, busca sponsors y la ayuda de los vecinos para confirmar su participación en el Sudamericano de patín que se realizará en Brasil.

Es patinadora del Club Defensores de Banfield.

Es patinadora del Club Defensores de Banfield.

Es patinadora del Club Defensores de Banfield.

Es patinadora del Club Defensores de Banfield.

Martina Larretchart, patinadora del Club Defensores de Banfield, logró clasificar al Campeonato Sudamericano de Patín Artístico por primera vez, pero necesita reunir US$3.000 antes del lunes 13 de julio para confirmar su asistencia. La competencia es en agosto en Brasil.

La clasificación llegó luego de su desempeño en dos torneos nacionales disputados durante la primera mitad del año, en los que debía finalizar entre las ocho mejores. "El primer torneo nacional se realizó acá en Buenos Aires en el parque Olímpico de la juventud, dónde quedé octava, y el segundo torneo nacional fue en Córdoba, Rio Segundo", explicó.

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La deportista, de 19 años, patina desde los 5 años y compite en la disciplina Libre, en la categoría Senior World Skate, narró que participó de competencias representando al país en 2023 en la Semi final y Final de la Artístico World Cup que se realizaron en Paraguay y San Juan, "fueron dos experiencias inolvidables", describió.

Sin embargo, es la primera vez que clasifica a este torneo que se llevará a cabo del 10 al 17 de agosto en la ciudad de São Paulo, pero para poder participar debe juntar alrededor de US$3.000 dólares.

Necesita recaudar $3000 dólares antes del 13 de julio para confirmar su asistencia en el campeonato sudamericano de patín

Necesita recaudar $3000 dólares antes del 13 de julio para confirmar su asistencia en el campeonato sudamericano de patín

Para confirmar su lugar en la competencia debe juntar $3000 antes del 13 de julio

“Es un costo que con mi familia no podemos afrontar en este momento. Todo corre 100% por mi cuenta”, explicó la joven. Además, indicó que tiene tiempo hasta el lunes 13 de julio para completar el pago y confirmar oficialmente su asistencia.

Ante esta situación, lanzó una campaña para conseguir sponsors y empresas que quieran acompañarla en este sueño deportivo: "Para todos los sponsor que quieran y puedan ayudarme les ofrecería publicidad en redes, podría hacerme una remera o buzo con sus logos y usarla en los torneos, siempre promocionando.

Quienes deseen colaborar también pueden realizar un aporte económico mediante el alias: MACUCAMP, con el objetivo de ayudar a que Martina pueda representar a Argentina. "Es un gran orgullo poder representar a mi país y aún más haciendo el deporte que amo, es un sacrificio de todos los días", cerró.

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