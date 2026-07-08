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8 de julio de 2026
Fecha especial.

Hoy cumple 76 años Mi Club: los recuerdos de Carmen, a cargo del guardarropas hace 40 años

En un nuevo aniversario del boliche de Banfield Mi Club, el más antiguo de América, Patricia Parusatti, encargada del guardarropas, comparte sus recuerdos y anécdotas.

Diario La Unión | Aníbal Manzi
Por Aníbal Manzi
Mi Club es un lugar muy querido en Banfield.&nbsp;

Mi Club es un lugar muy querido en Banfield. 

Esta es mi casa, dijo Carmen, sobre Mi Club.

"Esta es mi casa", dijo Carmen, sobre Mi Club.

Mi Club comenzó a funcionar en 1950. Los fundadores fueron cuatro amigos que empezaron a hacer encuentros bailables los domingos, pero como les fue bien se pasaron a los sábados y decidieron encarar el proyecto ya de una forma más estable.

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En sus inicios, se llamaba Disclub, y luego le pusieron Mi Club. En ese momento los bailes se hacían en clubes o sociedades de fomento, por eso Mi Club fue el primer boliche privado en zona Sur, se destacaba por ser elegante y lujoso: los hombres pasaban únicamente si lucían de traje, zapatos y pelo corto, mientras que las mujeres debían usar vestido largo como requisito indispensable.

"Mi Club es mi casa"

De esos 76 años, Carmen Parusatti fue la encargada del guardarropas durante 40 años. “Esta es mi casa, mi familia, es mi vida. Acá trabajó mi marido Carlos Aragone hasta dos días antes de fallecer. Acá crié a mis hijos. Mi mamá trabajó en los baños. Mis nietos también. Hasta festejé el Mundial 78 acá, embarazada, con mi nena envuelta en la bandera en la terraza. Así que mientras pueda, me voy a poner la camiseta todos los sábados y a pechugar. Porque es recíproco el cariño”, contó.

Entró para un refuerzo por una fiesta aniversario. Uno de los dueños le pidió que vuelva y se fue quedando sábado a sábado. De hecho, ahora está jubilada y sigue yendo.

Cuando ella empezó, los abrigos de las mujeres eran todos de piel y carteras de cuero de mucho costo. Los hombres llevaban abrigos de paño también. “Era todo muy diferente a ahora. La gente iba muy bien vestida. Eran 6 guardarropas y era otro estilo. En la ropa antes era todo muy fino. Hoy desde una ropa interior a un antifaz, te dejan cualquier cosa. La gente cambió mucho. Antes era más meticulosa, más seria. Ahora está más libre, más decidida, no tiene vergüenza de nada”, describió.

Anécdotas y recuerdos en Banfield

Recuerdos y anécdotas sobran, como la noche que se cayó un perchero entero y se mezclaron todas las prendas: “El secreto más grande fue una gitana que venía, se cambiaba toda en el guardarropas. Se transformaba en una bellísima mujer, morocha. Después se sacaba la pollera y la dejaba al costado. Ese secreto lo guardamos por años”.

Carmen aseguró que las chicas y los muchachos se abren y le cuenta de todo sábado a sábado. “El guardarropas escucha más que un confesionario”, cerró entre risas, a horas de una nueva fiesta aniversario que seguramente traerá más anécdotas para contar.

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