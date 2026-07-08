Hoy cumple 76 años Mi Club: los recuerdos de Carmen, a cargo del guardarropas hace 40 años

Hay lugares muy queridos en Lomas de Zamora porque evocan recuerdos y buenos momentos. Uno de ellos es el boliche Mi Club , en Banfield , uno de los lugares nocturnos más emblemáticos de zona Sur que no pasa de moda , pero además es la discoteca más antigua de América. Hoy cumple 76 años y esta noche hay fiesta.

Mi Club comenzó a funcionar en 1950. Los fundadores fueron cuatro amigos que empezaron a hacer encuentros bailables los domingos, pero como les fue bien se pasaron a los sábados y decidieron encarar el proyecto ya de una forma más estable.

En sus inicios, se llamaba Disclub, y luego le pusieron Mi Club . En ese momento los bailes se hacían en clubes o sociedades de fomento, por eso Mi Club fue el primer boliche privado en zona Sur, se destacaba por ser elegante y lujoso: los hombres pasaban únicamente si lucían de traje, zapatos y pelo corto, mientras que las mujeres debían usar vestido largo como requisito indispensable.

De esos 76 años, Carmen Parusatti fue la encargada del guardarropas durante 40 años. “Esta es mi casa, mi familia, es mi vida. Acá trabajó mi marido Carlos Aragone hasta dos días antes de fallecer. Acá crié a mis hijos. Mi mamá trabajó en los baños. Mis nietos también. Hasta festejé el Mundial 78 acá, embarazada, con mi nena envuelta en la bandera en la terraza. Así que mientras pueda, me voy a poner la camiseta todos los sábados y a pechugar. Porque es recíproco el cariño”, contó.

Entró para un refuerzo por una fiesta aniversario. Uno de los dueños le pidió que vuelva y se fue quedando sábado a sábado. De hecho, ahora está jubilada y sigue yendo.

Cuando ella empezó, los abrigos de las mujeres eran todos de piel y carteras de cuero de mucho costo. Los hombres llevaban abrigos de paño también. “Era todo muy diferente a ahora. La gente iba muy bien vestida. Eran 6 guardarropas y era otro estilo. En la ropa antes era todo muy fino. Hoy desde una ropa interior a un antifaz, te dejan cualquier cosa. La gente cambió mucho. Antes era más meticulosa, más seria. Ahora está más libre, más decidida, no tiene vergüenza de nada”, describió.

Anécdotas y recuerdos en Banfield

Recuerdos y anécdotas sobran, como la noche que se cayó un perchero entero y se mezclaron todas las prendas: “El secreto más grande fue una gitana que venía, se cambiaba toda en el guardarropas. Se transformaba en una bellísima mujer, morocha. Después se sacaba la pollera y la dejaba al costado. Ese secreto lo guardamos por años”.

Carmen aseguró que las chicas y los muchachos se abren y le cuenta de todo sábado a sábado. “El guardarropas escucha más que un confesionario”, cerró entre risas, a horas de una nueva fiesta aniversario que seguramente traerá más anécdotas para contar.