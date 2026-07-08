Tragedia en Turdera: un hombre murió atropellado por el tren

El lugar de la tragedia, en el límite de Turdera y Adrogué.

Un hombre murió tras ser atropellado por el tren en las inmediaciones de la estación Turdera de la Línea Roca . El recorrido tuvo que modificarse durante algunas horas.

El accidente fatal ocurrió este miércoles por la tarde en el cruce peatonal de la calle General Roca , en el límite de las localidades de Adrogué y Turdera . Una formación que se dirigía hacia Ezeiza embistió a un hombre momentos antes de llegar a la estación de tren.

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La persona embestida, cuya identidad no trascendió, perdió la vida de manera instantánea a causa de las graves heridas sufridas por el fuerte impacto del tren.

Por el momento, no se pudo determinar si el hombre atropellado cruzó las vías de manera imprudente o si se arrojó voluntariamente para quitarse la vida. Los investigadores tomaron testimonios para esclarecer el caso.

Operativo tras la tragedia en el Tren Roca

En el lugar intervinieron los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, ya que por pocos metros, la tragedia ocurrió en esa jurisdicción y no en Lomas de Zamora. También se presentaron efectivos de la Policía Federal y agentes de la Policía Bonaerense, junto a personal de Trenes Argentinos Operaciones.

Tras el accidente, el ramal Ezeiza sufrió algunas complicaciones. El Tren Roca tuvo que funcionar de manera limitada entre las estaciones Plaza Constitución y Temperley, y entre Llavallol y Ezeiza, sin pasar por Turdera.

El operativo se extendió por alrededor de tres horas. Cerca de las 16:30, los trenes volvieron a circular de manera normal.