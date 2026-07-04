Refuerzan la seguridad vial en Lomas de Zamora con obras, nuevos semáforos y señalización

Con obras de infraestructura , nuevos semáforos y cartelería, el Municipio sigue trabajando para mejorar la seguridad vial y reforzar la prevención en Lomas de Zamora .

En la barrera de Boedo y en los alrededores de la estación de Lomas pusieron nuevos carteles con el objetivo de promover una circulación más segura y evitar accidentes . Antes de cruzar las vías, es fundamental mirar a ambos lados, respetar las señales y no usar el celular ni auriculares para evitar distracciones.

En los barrios también instalan más semáforos con el objetivo de fortalecer la seguridad para peatones y conductores. En la esquina de Alsina y Peña , en Banfield , hay un nuevo semáforo que forma parte de la renovación que se está haciendo en la avenida con trabajos de bacheo, demarcación vial, reposición de carteles, reconstrucción de rampas para personas con movilidad reducida, pintura de cordones, despeje lumínico y reparación de luces.

"Los chicos de secundario del Colegio Westminster salen al mediodía a comer y nosotros nos quedamos más tranquilos si hay un semáforo en la esquina de Peña porque, si bien hay uno en Gallo y otro en Medrano, no caminan una cuadra hasta cruzar correctamente", destacó Carmen Fernández, vecina de Banfield y mamá de un estudiante. En la zona también está la Primaria N°7.

Nuevos semáforos en Temperley y Turdera

A pedido de los vecinos, el Municipio también instaló 4 semáforos nuevos en la Plaza La Perla de Temperley sobre los cruces de Cabred, Tarija y Carabelas. Como es un espacio público muy concurrido y en la zona hay escuelas y centros de jubilados, la medida busca garantizar la seguridad vial y una mejor circulación en todo el entorno de la plaza. También instalaron una nueva garita para colectivos en la intersección de Tarija y Cabred.

Por su parte, en Turdera pusieron nuevos semáforos y pintaron las sendas peatonales en dos cruces claves: Preti y Av. Hipólito Yrigoyen, y sobre Segurola y Av. Frías. Para lo queda del año, se van a colocar 29 semáforos más en diferentes puntos de Lomas.