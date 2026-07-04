Disney reveló el nuevo tráiler de la serie Soy Luna: Volver a Rodar

Disney reveló las nuevas escenas del nuevo tráiler de la serie Soy Luna: Volver a Rodar, la próxima entrega de la exitosa historia juvenil, que llegará el próximo 24 de julio exclusivamente al servicio de streaming con sus doce episodios.

Con el regreso de Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopelioff, Malena Ratner, Gastón Vietto liderando el elenco protagónico y la participación especial de Agustín Bernasconi, la nueva temporada se suma a las tres ya disponibles en Disney para dar continuidad a la exitosa historia que cautivó a audiencias de Latinoamérica y Europa.

Con reversiones de las canciones que el público ya ama, temas inéditos, la incorporación de nuevos personajes y aventuras, la nueva temporada promete volver a emocionar a los fans y conquistar a nuevas generaciones.

Tras un misterioso accidente que la alejó de las pistas, Luna vuelve al Jam & Roller para reencontrarse con su pasión por el patinaje. Mientras intenta superar las heridas del pasado, deberá enfrentar nuevos desafíos, un enemigo oculto, viejas traiciones y un dilema amoroso.

Con canciones inéditas, grandes clásicos y el regreso de personajes queridos, Soy Luna: Volver a rodar apuesta por una historia de superación, amistad y segundas oportunidades.

Disney estrena Soy Luna.

Soy Luna, de Disney al teatro

El regreso también llegará a los escenarios con Soy Luna Tour: El Último Show, una gira internacional que comenzará en octubre de 2026 por Latinoamérica. Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto suben nuevamente al escenario en un espectáculo que combinará los temas más icónicos de la serie con las nuevas canciones de esta temporada.

Además, el álbum Soy Luna: Volver a rodar estará disponible en plataformas digitales desde el 8 de julio, con pre-save habilitado a partir del 2 de julio.