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4 de julio de 2026
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Disney reveló el nuevo tráiler de la serie Soy Luna: Volver a Rodar

Disney compartió otro adelanto de la serie Soy Luna: Volver a Rodar, la cuarta entrega de la exitosa historia juvenil protagonizada por Karol Sevilla.

Regresa Soy Luna a Disney.&nbsp;

Regresa Soy Luna a Disney. 

Con el regreso de Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopelioff, Malena Ratner, Gastón Vietto liderando el elenco protagónico y la participación especial de Agustín Bernasconi, la nueva temporada se suma a las tres ya disponibles en Disney para dar continuidad a la exitosa historia que cautivó a audiencias de Latinoamérica y Europa.

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Con reversiones de las canciones que el público ya ama, temas inéditos, la incorporación de nuevos personajes y aventuras, la nueva temporada promete volver a emocionar a los fans y conquistar a nuevas generaciones.

Tras un misterioso accidente que la alejó de las pistas, Luna vuelve al Jam & Roller para reencontrarse con su pasión por el patinaje. Mientras intenta superar las heridas del pasado, deberá enfrentar nuevos desafíos, un enemigo oculto, viejas traiciones y un dilema amoroso.

Con canciones inéditas, grandes clásicos y el regreso de personajes queridos, Soy Luna: Volver a rodar apuesta por una historia de superación, amistad y segundas oportunidades.

Disney estrena Soy Luna.

Disney estrena Soy Luna.

Soy Luna, de Disney al teatro

El regreso también llegará a los escenarios con Soy Luna Tour: El Último Show, una gira internacional que comenzará en octubre de 2026 por Latinoamérica. Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto suben nuevamente al escenario en un espectáculo que combinará los temas más icónicos de la serie con las nuevas canciones de esta temporada.

Además, el álbum Soy Luna: Volver a rodar estará disponible en plataformas digitales desde el 8 de julio, con pre-save habilitado a partir del 2 de julio.

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