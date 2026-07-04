Cuál es el nuevo proyecto del banfileño Ian Lucas en Telefe

El banfileño Ian Lucas ganó una enorme popularidad luego de consagrarse como campeón en la última edición de MasterChef Celebrity. A partir de esto, Telefe lo tiene como una de sus figuras y lo convocaron para estar al lado de Marley, en Por el Mundo Mundial.
De todos modos, se viene un proyecto más importante para Ian Lucas y Telefe ya le ofreció la posibilidad de conducir un importante programa diario.
Lo que se le viene a Ian Lucas
Según contó Yanina Latorre en SQP, en América TV, Ian Lucas será el conductor de MasterChef Kids debido a la buena onda que tiene con los más bajitos.
Sobre el proyecto, la conductora contó: “Va hacer un programa de todos los días. Lo empieza a grabar en un par de meses, cuando vuelva de sus viajes”.
En medio del enigmático, contó: “Después de Gran Hermano va Wanda con MasterChef y después, MasterChef Kids con Ian Lucas”.
Y resaltó en su programa: “Se empieza a grabar ahora porque tienen el estudio preparado. Al mismo tiempo que graba Wanda va a grabar él”.
De esta forma, Ian Lucas está instalado como una de las figuras de Telefe y además sigue firme con su fuerte presencia en las redes sociales.