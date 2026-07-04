Cuál es el nuevo proyecto del banfileño Ian Lucas en Telefe

Ian Lucas sorprendió a todos en MasterChef Celebrity.

El banfileño Ian Lucas ganó una enorme popularidad luego de consagrarse como campeón en la última edición de MasterChef Celebrity . A partir de esto, Telefe lo tiene como una de sus figuras y lo convocaron para estar al lado de Marley, en Por el Mundo Mundial.

De todos modos, se viene un proyecto más importante para Ian Lucas y Telefe ya le ofreció la posibilidad de conducir un importante programa diario.

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Según contó Yanina Latorre en SQP, en América TV , Ian Lucas será el conductor de MasterChef Kids debido a la buena onda que tiene con los más bajitos.

Sobre el proyecto, la conductora contó: “Va hacer un programa de todos los días. Lo empieza a grabar en un par de meses, cuando vuelva de sus viajes”.

En medio del enigmático, contó: “Después de Gran Hermano va Wanda con MasterChef y después, MasterChef Kids con Ian Lucas”.

Y resaltó en su programa: “Se empieza a grabar ahora porque tienen el estudio preparado. Al mismo tiempo que graba Wanda va a grabar él”.

De esta forma, Ian Lucas está instalado como una de las figuras de Telefe y además sigue firme con su fuerte presencia en las redes sociales.