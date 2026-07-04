Temperley: así fue el tradicional festejo del Colegio Nuestra Señora del Huerto

Más de 700 personas participaron del festejo del Día de la Virgen del Huerto en Temperley.

Con un gran festejo en el que participaron más de 700 personas se celebró en el Colegio Nuestra Señora del Huerto de Temperley -como cada 2 de julio- el día anual patronal en comunidad. Hubo Misa, suelta de globos y los alumnos de 6° año se acercaron a la Plaza Tomas Espora para brindar el desayuno a unos 150 vecinos.

Durante muchos meses, el colegio ubicado en Avenida 9 de Julio 82, Temperley prepara con mucha felicidad y compromiso el Día de la Virgen del Huerto junto a los docentes, autoridades, directivos, padres y alumnos. Por eso, en esta oportunidad no faltó nada ya que comenzaron muy temprano, alrededor de las 8.30 de la mañana con una misa para todos los presentes.

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El director General Nivel Secundario del Colegio Nuestra Señora del Huerto, Licenciado Fernando López comentó: "Fue una jornada donde se brindó a los presentes chocolate caliente y alfajores, luego hicimos una emotiva suelta de globos con la imagen de la virgen con las intenciones de la comunidad".

Todos los años, la comunidad educativa se prepara para este evento, pero en esta oportunidad destacaron la solidaridad de los alumnos de 6° año que trabajaron para preparar desayunos para donar en la Plaza que está frente a la estación de Ferrocarril de Temperley que se llama "Nacimiento de Tomás Espora".

Una vez concluida la misa y el acto protocolar en el colegio, alrededor de las 11 de la mañana unos 20 alumnos se dirigieron a la plaza para entregar los desayunos.

"La iniciativa en la plaza se hizo con el objetivo que el grupo de adolescentes se acerca en el marco de misionar entregando chocolate caliente y facturas a las personas que pasaron por allí", explicó el director.

Así fue que los chicos realizaron su misión solidaria y pudieron llegar a unas 150 personas que, en un día de muy baja temperatura, fue un acto que recibió mucho agradecimiento de las personas que recibieron el desayuno.

"Fue una hermosa iniciativa de nuestros chicos que vale la pena destacar ya que siempre estamos muy orgullosos de ellos", aseguró el licenciado López, quien además añadió: "Siempre voy a celebrar estos proyectos emanados por los chicos y acompañado por cada uno de nosotros que formamos también familia con ellos".