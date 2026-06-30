Malvinas en tu Barrio prepara un mural en Temperley sobre la flora y la fauna de las Islas

El mural de Malvinas en tu Barrio sobre flora y fauna se va a inaugurar en una escuela ubicada en Temperley.

El proyecto lomense Malvinas en Tu Barrio realizará un nuevo mural sobre la flora y fauna de las Islas en la Escuela de Educación Especial Soles , ubicada Temperley Este . La propuesta surge a partir de una iniciativa de las autoridades del establecimiento educativo porque quieren abordar la temática dentro de su propuesta educativa.

Será el primer mural que se realiza mostrando una parte de las Islas bastante desconocida. Dicho mural se ve a realizar bajo la coordinación con el CGM (Centro de Gestión Municipal) Temperley para continuar impulsando acciones de memoria, identidad y soberanía a través del arte comunitario, según explicaron.

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La Escuela Soles, ubicada en Malvinas Argentinas 731, Temperley Este, quiere acercar a los estudiantes al conocimiento de la biodiversidad del Atlántico Sur como parte de la identidad y la soberanía nacional y por eso quieren que el mural de Malvinas en tu Barrio resalte esa parte de las Islas.

El mural representará especies emblemáticas de las Islas Malvinas, como aves, mamíferos marinos, pastizales y paisajes característicos, poniendo en valor la riqueza natural de nuestro territorio austral y promoviendo el cuidado del ambiente.

"El 10 de junio de 1829, Luis Vernet fue designado gobernador y comandante político y militar de las Islas Malvinas. A partir de ese momento, llevó adelante una administración efectiva del archipiélago, regulando la explotación de los recursos naturales, controlando la actividad de los buques extranjeros y reafirmando el ejercicio de la soberanía argentina sobre las islas", contó sobre la historia, Damián Karalitzky, fundador de Malvinas en tu Barrio.

La jornada será organizada de manera articulada entre Malvinas en tu Barrio, el CGM Temperley, la comunidad educativa de la Escuela Soles y distintas áreas del Municipio, entre ellas Ambiente, Cultura y la Agencia de Discapacidad, promoviendo un espacio de participación, aprendizaje e inclusión.

Una elección especial

"La elección de la Escuela Soles adquiere un significado especial no solo por estar emplazada sobre la calle Malvinas Argentinas, sino también por el compromiso de sus autoridades con la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, impulsando una educación inclusiva, accesible y basada en la igualdad de oportunidades, explicó Karalitzky.

A través de estos murales, realizados de manera gratuita, solidaria y comunitaria, Malvinas en Tu Barrio busca reivindicar la lucha de nuestros héroes de Malvinas, fortalecer la memoria colectiva y acercar la Causa Malvinas a cada escuela, institución y barrio.

"Cada obra se transforma en una herramienta educativa y cultural que invita a reflexionar sobre la soberanía, la historia y la riqueza natural de las Islas Malvinas, manteniendo viva una causa que pertenece a todo el pueblo argentino", recalcó el creador de la iniciativa.

En esta oportunidad, la intervención del mural tendrá además un profundo valor simbólico porque se trata de una institución educativa comprometida con la inclusión y los derechos humanos, ubicada sobre la calle Malvinas Argentinas, que será el escenario ideal de la nueva expresión artística que unirá soberanía, ambiente, memoria e inclusión en un mismo mensaje para toda la comunidad.

"Este mural en particular será un legado que nos recuerda que defender la soberanía también significa cuidar nuestro territorio, proteger nuestros recursos y hacer cumplir nuestras leyes", añadió Karalitzky.

El mural está en pleno proceso de elaboración y la inauguración será el 14 de julio, luego del Día de la Independencia para conmemorar esa fecha especial, adelantaron.