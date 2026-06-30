El importante anuncio que hicieron Brian Sarmiento y Danelik de Gran Hermano

El romance de Danelik y Brian Sarmiento comenzó dentro de la casa de Gran Hermano y siguió afuera del certamen de Telefe. Ya con los dos eliminados del reality, hicieron un contundente anuncio en las redes sociales y un paso más en la relación.

A tres meses del comienzo del romance, la influencer y el exfutbolista de Banfield decidieron apostar a la convivencia. Danelik compartió en las redes sociales la noticia y hasta incluso mostró las primeras imágenes con el ex futbolista ya instalados en el nuevo hogar.

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Danelik y Brian Sarmiento, exparticipantes de Gran Hermano, se mudaron juntos y mostraron todos los detalles de su nueva casa con un house tour. pic.twitter.com/Ijz56z4gYZ

"¡Hoy nos mudamos con Brian! La verdad no me esperaba que en Gran Hermano me enamoré, dentro de la casa fue hermoso compartir cada momento con él", precisó entusiasmada desde su cuenta en X.

"Y aquí en el afuera amarnos tanto como para no querer separarnos ni un día. La verdad este hombre me hace muy feliz, lo amo mucho", agregó.

image Brian Sarmiento y Danelik.

Brian Sarmiento y Danelik, bajo el mismo techo

Luego, desde su cuenta en Instagram, Danelik mostró el video del departamento que alquiló con Brian Sarmiento y expresó a pura ilusión: "Comenzó la aventura Branelik".

"Al fin conseguimos un alquiler, este es nuestro primer paso", destacaron en la grabación. "Por ahora estamos acá, la verdad es que yo estoy contento", aseguró el exfutbolista de Banfield.