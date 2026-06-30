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30 de junio de 2026
Obras.

Los adoquinadores de Lomas, guardianes del patrimonio histórico urbano

Los trabajadores especializados en esta tarea en Lomas llevaron adelante tareas de restauración sobre la calle Pueyrredón, en Banfield.

Los adoquinadores de Lomas, guardianes del patrimonio histórico urbano.
Los adoquinadores de Lomas, guardianes del patrimonio histórico urbano.

Durante la última semana, los trabajadores llevaron adelante tareas de restauración sobre la calle Pueyrredón, entre Cochabamba y Chacabuco, Banfield, donde realizaron el tradicional bacheo granítico para recuperar la calzada respetando el diseño original del empedrado.

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Realizan el tradicional bacheo gran&iacute;tico para recuperar la calzada respetando el dise&ntilde;o original del empedrado.

Realizan el tradicional bacheo granítico para recuperar la calzada respetando el diseño original del empedrado.

Preservar el patrimonio histórico de Lomas

El trabajo forma parte del programa "Adoquinadores de la Comunidad", con el objetivo no es solamente mejorar la circulación vehicular, sino también proteger un elemento característico de barrios como Lomas, Banfield y Temperley.

A diferencia de una reparación convencional, cada intervención requiere un procedimiento artesanal.

Primero se levantan cuidadosamente los adoquines del sector deteriorado, luego se realiza la limpieza y nivelación del terreno, se reconstruye la base con hormigón y, finalmente, se vuelven a colocar las mismas piezas, completando el trabajo con arena gruesa y compactación para garantizar su durabilidad. El proceso demanda precisión y experiencia para que la calle conserve su aspecto histórico.

adoquinadores.

Además de su valor patrimonial, las calles adoquinadas ofrecen beneficios urbanos. Al obligar a reducir naturalmente la velocidad de los vehículos, mejoran la seguridad vial en sectores residenciales. También favorecen el escurrimiento y la absorción del agua durante las lluvias, una característica que las diferencias de otros tipos de pavimento.

Lejos de ser una tarea mecánica, el trabajo de los adoquinadores implica conservar una parte de la memoria de Lomas. Cada reparación busca prolongar la vida útil de calles que forman parte del paisaje cotidiano desde hace décadas y que continúan siendo un sello distintivo de la ciudad.

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