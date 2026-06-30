Franco Orozco se va de Lanús rumbo a Grecia

El futuro de Franco Orozco está lejos de Lanús . El delantero, que no fue tenido en cuenta en Newell’s, regresó al Granate , pero no permanecerá en el plantel que dirige Mauricio Pellegrino con vistas al segundo semestre de 2026. ¿Dónde jugará?

De acuerdo a la información bridada por el periodista César Luis Merlo, especialista en el mercado de pases, el oriundo de Ezeiza armará las valijas con destino a Grecia .

Lanús lo cederá a préstamo por un año, con opción de compra, al Asteras Tripolis de la Superliga griega , donde será compañero del volante cordobés Julián Chicco (exColón de Santa Fe), del mediocampista quilmeño Julián Bartolo (exSan Miguel) y del extremo izquierdo correntino Junior Mendieta (exLanús y Los Andes ).

El último movimiento de Lanús con Franco Orozco se dio en julio de 2025 a Newell’s. El jugador regresó a su club de origen en diciembre y volvió a Rosario, donde en junio de 2026 finalizaba el vínculo. La Lepra desistió de hacer uso de la opción de compra de US$2 millones por el 100% de la ficha.

Embed Franco Orozco jugará en el Asteras Trípolis de Grecia.

*Lanús lo cede a préstamo por un año y con opción de compra. Su último club había sido Newell’s. pic.twitter.com/GWxdVVGP4i — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 29, 2026

A comienzo de 2024, Ricardo Zielinski no lo tuvo en cuenta, por lo que la dirigencia lo dio a préstamo al Krylia Sovetov Samara, de la Liga Premier de Rusia.

Más decisiones en Lanús

El jueves pasado, el plantel de Lanús regreso a los entrenamientos en el Polideportivo Lorenzo D’Ángelo, con la novedad de que el volante ofensivo Marcelino Moreno decidió operarse de la metatarsalgia en el pie izquierdo.

Además, se supo que el técnico Mauricio Pellegrino desafectó al central Tobías Quiroz, al lateral izquierdo Alexis González y al mediocampista Mariano Gerez. Los tres continuarán entrenándose con la Reserva a la espera de alguna oferta.

Otro futbolista que tendría salida es el delantero/extremo Bruno Cabrera. En busca de continuidad, y según las informaciones, será refuerzo de San Martín de Tucumán, club que milita en la Primera Nacional y que dirige Alejandro Orfila. Se espera que en las próximas horas selle su vínculo a préstamo con el Ciruja.

En cuanto a refuerzos, caída la llegada del delantero uruguayo Facundo Batista (Peñarol), la dirigencia está a punto de cerrar al paraguayo Adrián Alcaraz (Olimpia). Además, el central Carlos Izquierdoz y el extremo Eduardo Salvio, dos de los experimentados del plantel, acordaron renovar sus contratos por 18 meses.