jueves 25 de junio de 2026
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25 de junio de 2026
Vuelta al ruedo.

Las novedades de Lanús en el comienzo de la pretemporada

El plantel profesional de Lanús inició este jueves los trabajos de pretemporada invernal, con miras a lo que será el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.

Lanús comenzó con la pretemporada pensando en el segundo semestre del 2026.

Lanús comenzó con la pretemporada pensando en el segundo semestre del 2026.

Lanús inició los trabajos de pretemporada invernal.

Lanús inició los trabajos de pretemporada invernal.

El plantel profesional de Lanús inició este jueves sus trabajos de pretemporada invernal en el Complejo Polideportivo Lorenzo D'Ángelo de Cabrero y Guidi. El ciclo, que marca la continuidad de Mauricio Pellegrino al frente del equipo, tiene como metas principales el Torneo Clausura y las fases decisivas de la Copa Sudamericana.

La jornada inicial combinó evaluaciones médicas de rutina y mediciones físicas a cargo del cuerpo técnico. Según la planificación oficial, los futbolistas alternarán días de entrenamiento simple con exigentes jornadas de doble turno durante toda la primera etapa.

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Para optimizar el descanso entre las sesiones más intensas, los jugadores concentrarán de forma temporal en la pensión del club.

Mudanza a La Plata y amistosos para Lanús en agenda

El Granate permanecerá en su estadio hasta los primeros días de julio. El sábado 4 de julio disputará su primer partido amistoso informal frente a Tigre en Arias y Guidi.

Posteriormente, del 8 al 11 de julio, la delegación mudará su búnker a la ciudad de La Plata. Allí realizarán la parte más dura de la preparación física y táctica en el Predio CN Sports, con hospedaje confirmado en el Hotel Howard Johnson. El calendario de preparación sumará luego dos ensayos futbolísticos adicionales contra Huracán y Barracas Central.

Por su parte, el primer partido oficial de Lanús en el semestre será el 22 de julio a las 21.30 en La Fortaleza, donde recibirá a Cienciano por el partido repechaje de los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

lanus pretemporada invernal
Lanús inició los trabajos de pretemporada invernal.

Lanús inició los trabajos de pretemporada invernal.

El mercado de pases

En cuanto al armado del plantel, la dirigencia trabaja activamente para cumplir con los pedidos del entrenador. En las últimas horas se aceleraron las gestiones por el delantero uruguayo Facundo Batista, quien se perfila como la primera incorporación inminente para reforzar la línea de ataque de cara a la reanudación de las competencias oficiales a finales de julio.

El nombre de Facundo Batista surgió después que se cayeran las posibilidades de Marcelo Torres, de Gimnasia de La Plata, y Mauro Méndez, ex Banfield y jugador de Estudiantes de Plata, y las negociaciones avanzaron de manera favorable en cuestión de días.

De todas maneras, no sería el único refuerzo apuntado por Lanús, ya que la dirigencia estaría pensando en cumplirle los deseos a Mauricio Pellegrino, quien también solicitó un mediocampista creativo.

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