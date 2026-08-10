El fuerte accidente que sufrió Sal Abraham en la casa de Gran Hermano

Sol Abraham sufrió un fuerte accidente en la casa de Gran Hermano Generación Dorada y fue atendida de urgencia por médicos, mientras que el resto no podía creer la mala racha que hay en la casa del reality de Telefe.

El accidente se sumó a situaciones parecidas, como el fuerte golpe que sufrió Cinzia Francischiello hace uno días, mientras que algunos hablan de que la casa padece un “gualicho”.

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Sol Abraham se golpeó la cabeza y fue de manera urgente al confesionario en compañía de Pincoya, advirtiéndole a Gran Hermano que “le sangraba la cabeza”. El accidente ocurrió con la punta de la puerta de uno de los placares de la habitación.

Antes de ser atendida por médicos, la chilena casi que consoló a Sol Abraham como si fuese su propia hija cuando esta lloraba de manera desconsolada y declaraba que “no quería irse de esta manera”.

Una seguidilla negativa en Gran Hermano

Loego del accidente sufrido por Sol Abraham, Yisela “Yipio” Pintos se hizo eco de la llamativa seguidilla de accidentes que hubo en la casa de Gran Hermano 2026.

“Esto puede doler… pero si hay mala energía, es que esa mala energía somos nosotros”, analizó la uruguaya, haciendo alusión a lo sucedido con Andrea del Boca, Cinzia Francischiello, Divina Gloria, o las salidas de participantes por situaciones de salud de sus padres, tal como pasó con ella misma, Juanicar y Daniela De Lucía.