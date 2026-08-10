martes 11 de agosto de 2026
Escribinos
10 de agosto de 2026
Mala racha.

El fuerte accidente que sufrió Sal Abraham en la casa de Gran Hermano

Sol Abraham tuvo que ser atendida en Gran Hermano. Mala racha de accidentes en el reality.

Se accidentó Sol Abraham en Gran Hermano.&nbsp;

Se accidentó Sol Abraham en Gran Hermano. 

El accidente se sumó a situaciones parecidas, como el fuerte golpe que sufrió Cinzia Francischiello hace uno días, mientras que algunos hablan de que la casa padece un “gualicho”.

Lee además
Luana y Hanssen, a los besos en Gran Hermano. 
A full.

Luana y Hanssen terminaron a los besos en Gran Hermano
Bautista Mascia y Denisse González, inseparables. 
Juntos a la par.

El amoroso gesto de Bautista con Denisse en medio de su internación

Sol Abraham se golpeó la cabeza y fue de manera urgente al confesionario en compañía de Pincoya, advirtiéndole a Gran Hermano que “le sangraba la cabeza”. El accidente ocurrió con la punta de la puerta de uno de los placares de la habitación.

Antes de ser atendida por médicos, la chilena casi que consoló a Sol Abraham como si fuese su propia hija cuando esta lloraba de manera desconsolada y declaraba que “no quería irse de esta manera”.

Una seguidilla negativa en Gran Hermano

Loego del accidente sufrido por Sol Abraham, Yisela “Yipio” Pintos se hizo eco de la llamativa seguidilla de accidentes que hubo en la casa de Gran Hermano 2026.

“Esto puede doler… pero si hay mala energía, es que esa mala energía somos nosotros”, analizó la uruguaya, haciendo alusión a lo sucedido con Andrea del Boca, Cinzia Francischiello, Divina Gloria, o las salidas de participantes por situaciones de salud de sus padres, tal como pasó con ella misma, Juanicar y Daniela De Lucía.

Temas
Seguí leyendo

Luana y Hanssen terminaron a los besos en Gran Hermano

El amoroso gesto de Bautista con Denisse en medio de su internación

Daniela Ballester recordó cómo fue su paso por Gran Hermano

Maxi Guidici contra Juliana Díaz de Gran Hermano: "Su salud mental..."

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La China Suárez y Mauro Icardi, en otro escándalo. 
¿Qué onda?

Icardi y la China, en otro escándalo en un boliche: "Una morocha"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Se accidentó Sol Abraham en Gran Hermano.  video
Mala racha.

El fuerte accidente que sufrió Sal Abraham en la casa de Gran Hermano