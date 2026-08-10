martes 11 de agosto de 2026
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10 de agosto de 2026
Alivio.

Final feliz: recuperaron al perro que había sido robado en Lomas de Zamora

El perro, de apenas tres meses de vida, fue levantado de una vereda. Los dueños pudieron dar con las personas que se lo llevaron.

El perro ya fue recuperado.

El perro ya fue recuperado.

El caso ocurrió el viernes 7 de agosto a las 18.20 en la esquina de las calles Saladillo y Marsella, en Villa Albertina. Un perrito salchicha de tres meses de vida desapareció. Todos pensaron que se había perdido, pero poco después descubrieron que se lo habían robado.

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La secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad de un comercio. En la grabación se veía que el animal había sido levantado de la vereda por una chica, quien luego se lo llevó en un auto.

La dueña difundió la grabación en redes sociales y gracias a eso pudo dar con las personas que se habían llevado a su mascota. Afortunadamente, le devolvieron al perro.

Así recuperaron al perro

Yanina, la dueña del cachorrito, le confirmó a La Unión el hallazgo de su mascota y explicó cómo se dio el reencuentro. “Gracias a Dios ya lo encontramos. Por las cámaras fuimos recolectando, también por información que nos daban los vecinos llegamos al lugar del familiar de la persona que lo había levantado, y nos lo entregaron”, contó.

La publicación de La Unión y la difusión de los vecinos en Facebook e Instagram fue clave para encontrar al perrito. “Tuvo mucha difusión y todavía hay algunas publicaciones. Gracias a esa difusión y las cámaras llegamos al lugar donde estaba”, señaló la dueña.

De esta manera, la búsqueda se cerró después de tres días de desesperación, con un final feliz para la familia del perro.

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