Luana Fernández y Matías Hanssen terminaron a los besos en Gran Hermano

Luana Fernández y Matías Hanssen protagonizaron un apasionado momento en la pileta de la casa Gran Hermano Generación Dorada y terminaron a los besos. De inmediato se generó un enorme revuelo en las redes sociales entre los seguidores del reality de Telefe.

Mientras de fondo sonaba el hit “Te quiero comer la boca”, de La Mosca , los dos jugadores de Gran Hermano hicieron de las suyas en la pileta climatizada.

Todo o nada. Otra fulminante definió la placa de nominados de Gran Hermano

Ante las imágenes, Tamara Paganini no pudo contener su emoción y lanzó una fuerte frase: “Por fin, hijos de p... por fin”. Al escucharla, Luana Fernández y Matías Hanssen se rieron, aunque continuaron muy concentrados en su momento.

El beso apasionado de Hansen y Luana #granhermano Es lindo ver a gente que se quiera y no tanto odio. pic.twitter.com/8nCcCnXBr4

Mientras algunos usuarios de las redes sociales celebraron el acercamiento entre Luana Fernández y Matías Hansen , otros se preguntaron si se trata de un romance o de una simple estrategia para ganar protagonismo dentro de Gran Hermano.

Luana Fernández, desde que ingresó al programa, dejó en claro que estaba dispuesta a vivir la experiencia al máximo, aunque para hacerlo primero tuvo que resolver una situación que había quedado pendiente afuera.

Durante las últimas semanas, Luana Fernández no ocultó su interés por Matías Hanssen y fue directamente a buscarlo en distintas oportunidades, aunque él no siempre respondió de la manera que ella esperaba.