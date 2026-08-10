martes 11 de agosto de 2026
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10 de agosto de 2026
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Luana Fernández y Matías Hanssen terminaron a los besos en Gran Hermano

Luana Fernández y Hanssen vivieron un apasionado romance en la pileta de Gran Hermano y el momento despertó polémica en las redes sociales.

Luana y Hanssen, a los besos en Gran Hermano.&nbsp;

Luana y Hanssen, a los besos en Gran Hermano. 

Mientras de fondo sonaba el hit “Te quiero comer la boca”, de La Mosca, los dos jugadores de Gran Hermano hicieron de las suyas en la pileta climatizada.

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Ante las imágenes, Tamara Paganini no pudo contener su emoción y lanzó una fuerte frase: “Por fin, hijos de p... por fin”. Al escucharla, Luana Fernández y Matías Hanssen se rieron, aunque continuaron muy concentrados en su momento.

Revuelo en las redes sociales

Mientras algunos usuarios de las redes sociales celebraron el acercamiento entre Luana Fernández y Matías Hansen, otros se preguntaron si se trata de un romance o de una simple estrategia para ganar protagonismo dentro de Gran Hermano.

Luana Fernández, desde que ingresó al programa, dejó en claro que estaba dispuesta a vivir la experiencia al máximo, aunque para hacerlo primero tuvo que resolver una situación que había quedado pendiente afuera.

Durante las últimas semanas, Luana Fernández no ocultó su interés por Matías Hanssen y fue directamente a buscarlo en distintas oportunidades, aunque él no siempre respondió de la manera que ella esperaba.

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