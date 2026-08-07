Otra fulminante definió la placa de nominados de Gran Hermano

Se definió la placa de Gran Hermano.

cabeEn Gran Hermano Generación Dorada se terminó de definir la placa de nominados de esta semana y, de acuerdo a como había sido informado previamente, Selva Pérez modificó los planes de cara de la Gala de Eliminación del lunes próximo.

La uruguaya entonces le terminó de dar forma a la placa de nominados del reality de Telefe durante la noche del jueves de este jueves sumado a la eliminación de Juan “Juanicar” Caruso por su abandono de competencia a causa de la salud de su mamá.

“Voy a sumar a esta ensalada maravillosa a una mujer potente y fuerte que esté en la cena jugando”, declaró Selva Pérez antes de mandar a placa a Yanina Zilli, que afirmó que “ya se esperaba” una jugada así por parte de la visita.

Cómo quedó la placa definitiva de Gran Hermano La placa negativa y final de la semana 24 de Gran Hermano Generación Dorada quedó conformada por Charlotte Caniggia, Alejandra Majluf, Solange Abraham, Matías Hanssen, Pincoya y Yanina Zilli.

La placa de Gran Hermano. Se da la particularidad que luego de la salida de Juan “Jusnicar” Caruso el único varón que quedó dentro de la casa más famosa del país es Matías Hanssen y definirá su suerte en la próxima Gala de Eliminación. Además se terminaron de ir las visitas con las partidas de Emmanuel Vich, Juliana Díaz y Selva Pérez.

Compartí esta nota en redes sociales:







