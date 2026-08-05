Yipio ganó la casa en Gran Hermano y se llevó un premio extra

En la casa de Gran Hermano Generación Dorada se vivió una jornada de enorme emoción cuando Yisela “Yipio” Pintos se desbordó de alegría al agarrar la llave ganadora, abrir la puerta y ganar la vivienda que se ofrecía como premio especial en el reality de Telefe.

La comediante uruguaya se llevó la casa con la llave número 84 y terminó en el suelo por los festejos que hizo frente al resto de sus compañeros del certamen.

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El número elegido fue el 84, una cifra que terminó convirtiéndose en protagonista de la noche. Luego, explicó el motivo detrás de su elección: "Por mi papá, jugaba a la timba".

Al dirigirse hacia la representación de la casa, colocó la llave, giró y finalmente abrió la puerta. En ese instante, la emoción se apoderó de ella: comenzó a gritar, se tiró al piso y hasta hizo "angelito" para festejar el inesperado momento: "Papá, te amo. Gracias".

"Liderazgo para Yipio y la casa también para Uruguay", comentaba eufórico Santiago del Moro mientras los gritos se apoderaban cada vez más.

Además, Yipio se aseguró una semana más en Gran Hermano Generación Dorada debido a que además ganó el liderazgo de la semana 24 de la competencia.

Este miércoles, la casa nominará nuevamente y Yipio podrá elegir tres confesionarios para ver ella sola. La placa de nominados de esta semana en Gran Hermano será negativa 100%, al igual que la ocasión anterior que terminó con la partida de Campanita.