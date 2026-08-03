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3 de agosto de 2026
¡Ups!

La confesó de Sol Abraham en Gran Hermano: "Encontré a mi lagarto"

Sol Abraham contó que se siente atraída por un compañero del reality de Telefe en medio de una fiesta que armó dentro de la casa.

Sol Abraham sorprendió a todos en Gran Hermano.&nbsp;

Sol Abraham sorprendió a todos en Gran Hermano. 

En la casa de Gran Hermano Generación Dorada, después de un largo coqueteo, Sol Abraham admitió que el sentimiento es mutuo y que se siente atraída por Juan Pablo De Vigili dentro del reality de Telefe, generando un enorme revuelo.

Sol Abraham y Juan Pablo De Vigili mantuvieron extensas charlas y un acercamiento total en la fiesta que se armó en la casa, pero ella le dejó en claro que no será capaz de siquiera darle un beso en el reality porque no quiere protagonizar ese tipo de escenas delante de las cámaras.

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“Dicen que lo que se cocina a fuego lento es más rico”, le indicó Sol Abraham a Juan Pablo De Vigili luego de la fiesta, encendiendo la luz de la esperanza de poder encontrarse afuera de la casa de Gran Hermano.

Otra fuerte confesión de Gran Hermano

Sol Abraham también se confesó sobre sus sentimientos en un intercambio con la chilena Jennifer “Pincoya” Torres. “Creo que estoy en problemas porque me gusta este chico, me agrada”, declaró la ex Gran Hermano 2011. “La serpiente encontró a su lagarto”, le contestó la chilena.

De todos modos, el potencial romance de Sol Abraham y De Vigili tiene su lado crítico de la mano de Luana Fernández. La modelo asegura que Sol Abraham comenzó a avanzar con Juan Pablo De Vigili después de que ella confesara primero que “estaba enamorada de él”.

Luana Fernández está empezando a accionar un plan contra Sol Abraham desde las sombras, pero por lo pronto se conformó con protagonizar un baile erótico con Juan Pablo De Vigili delante de su nueva contrincante.

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