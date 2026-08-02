Daniela Celis blanqueó que aceptó una polémica propuesta: "Fue un orgasmo"

Daniela Celis, de enorme popularidad tras su paso por la casa de Gran Hermano, contó sin vueltas que aceptó sin condiciones una particular propuesta de parte de un hombre desconocido en un boliche, mientras disfrutaba de una noche con sus amigas.

“El último fin de semana que tuve libre, que Thiago se llevó a las nenas, salgo a bailar con las chicas de Gran Hermano y de repente siento que me hacen así, que me tocan el hombro. Miro y me dice ´tomá´. Y me da una tarjeta de débito negra Visa”, detalló Daniela Celis.

MARRÓN: La influencer Daniela Celis contó, demasiado extasiada, que un hombre le dio su tarjeta “black” en un boliche y le dijo que la usara “en lo que quisiera”.



“Es como un orgasmo… como sentir algo hermoso en tus venas”. pic.twitter.com/lpNpyUagjo — MAGAzine (@MAGAzineLDD) July 19, 2026 Y siguió: “No podía creer lo que me estaba pasando. En ese momento hice un paréntesis en mi vida. Quisiera estar en un lugar que no sea un boliche, sino un shopping. Lo miro y me dice ´tomá, te invito a vos y tus amigos. Pedite lo que vos quieras´”.

Daniela Celis y su inesperado cruce en un boliche La cosa no quedó ahí y la ex de Thiago Medina siguió describiendo la anécdota. “Miro la tarjeta y le digo ´no, no, gracias´. Qué le voy a decir. Cómo le voy a gastar la tarjeta. Cuando me doy vuelta la veo a la chica, la espera, con el postnet al lado mío y me dice ´¿qué te anoto?´. Entonces empecé a decirle que me anote un cartel, dos champagne…”, contó.

Daniela Celis, picante. “El cartel decía ´Bienvenidas y el nombre de nosotras´. Me dijo que sí, que pase la tarjeta y cuando la pongo… Fue como un orgasmo. Es como sentir algo hermoso en tus venas. Que hermosa sensación hacer así, pagar todo y con plata que no es mía. Y me lo pagó a todos mis amigos. Le dije gracias, di media vuelta y seguí bailando”, cerró la ex Gran Hermano.

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