Qué dijo Thiago Medina tras la denuncia de abuso sexual de su prima

Luego de salir a la luz la denuncia presentada por Lara Agustina Ledesma por abuso sexual , el ex Gran Hermano Thiago Medina decidió tomar públicamente en diálogo con Pilar Smith en LAM y contó su versión de lo ocurrido con su prima.

La denuncia fue presentada por la joven en el Centro de la Mujer y la Familia (CMyF) de la localidad bonaerense de Virrey del Pino , partido de La Matanza.

Todo mal. El polémico video de la mamá de Daniela Celis contra Thiago

En la presentación judicial se asegura: "Cuando tenía 13 años se encontraba de visita en el domicilio de su primo, quien ingresó a su habitación mientras ella estaba acostada y la sometió a tocamientos por debajo de sus prendas. Insta a la acción penal pero no solicita medidas cautelares".

El ex de Daniela Celis salió a desmentir esta versión de manera contundente. “Él sabía, desmiente todo. Me dijo ‘esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con eso’ (....) ‘Sé que no hice nada, me parece una falta de respeto que quieran ensuciar a la gente así", dijo la panelista en LAM.

Tras la presentación realizada, las actuaciones pasaron a la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, que tiene al frente al fiscal Juan Pablo Volpicina. En paralelo, también intervino la Secretaría de la Mujer del municipio de La Matanza.

Thiago Medina, denunciado por abuso sexual.

La defensa de Camilota a Thiago Medina

Camila Deniz, hermana mayor de Thiago Medina, tomó una postura activa ante las repercusiones públicas del caso. Pepe Ochoa contó en LAM que habló con la mediática y esta le expresó su malestar por la visibilidad que tomó la causa.

En esa misma línea, Pilar Smith añadió otros mensajes recibidos por parte de la hermana del joven: "Camilota me está escribiendo, me dice que es todo mentira y que esta chica busca fama".