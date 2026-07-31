Robaron un auto en Lomas, y volcaron en Fiorito tras una persecución: uno tenía pedido de captura

Dos jóvenes fueron detenidos luego de una intensa persecución policial que comenzó en Villa Fiorito tras el robo de un auto en el centro de Lomas de Zamora , y terminó con el vehículo volcado tras un impresionante choque. Uno de ellos tenía pedido de captura vigente por una causa de robos agravados con arma de fuego.

Según consta en el reporte policial al que accedió La Unión , el hecho ocurrió durante la madrugada del pasado jueves, cuando efectivos del Comando de Patrullas recorrían la zona, hasta que en Ejército de Los Andes y Conesa observaron un Toyota Etios gris sin patente junto a una motocicleta Honda Wave blanca, también sin dominio colocado.

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Los uniformados trataron de identificar a los sospechosos, pero estos ignoraron la voz de alto y escaparon a toda velocidad del lugar.

Ante la fuga, los policías desplegaron un operativo cerrojo con móviles de distintas jurisdicciones. La persecución finalizó en la intersección de Donizetti y Larrea, donde el conductor del Toyota perdió el control del vehículo, chocó contra dos autos que estaban estacionados y terminó volcado sobre la calzada .

Dos jóvenes fueron detenidos luego de una intensa persecución policial que comenzó en Fiorito tras el robo de un auto en Lomas de Zamora, y terminó con el vehículo volcado tras un impresionante choque. pic.twitter.com/BfFnzfSz2a — Diario La Unión (@LaUnionDiario) July 31, 2026

Detenidos en Fiorito

Fuentes policiaeles señalaron a este medio que del interior del auto fue rescatado y detenido un joven de 20 años, quien sufrió politraumatismos y fue trasladado en ambulancia al Hospital de Llavallol.

Además, los funcionarios policiales confirmaron que el Toyota Etios había sido robado minutos antes en jurisdicción de la Comisaría 1º de Lomas de Zamora.

En paralelo, otro móvil logró interceptar la moto en Unamuno y Manuel Rodríguez. Allí fue detenido un individuo de 22 años, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente por una causa por "robo calificado por el empleo de arma de fuego" en tres hechos, en concurso real con otro "robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa", requerido por la Justicia de Lomas.

Ambos quedaron a disposición de la UFI 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que interviene en la investigación.