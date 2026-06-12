sábado 13 de junio de 2026
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12 de junio de 2026
Captura.

Persecución de Capital a Lomas de Zamora: detienen a un joven que robó una moto

Había escapado desde la avenida General Paz hacia Ingeniero Budge. Lo atraparon con apoyo de la Policía de Lomas de Zamora.

El delincuente detenido.

El delincuente detenido.

Todo empezó cuando un vecino del barrio porteño de Parque Avellaneda denunció el robo de su motocicleta Bajaj Dominar 400. Tras la activación de la alerta policial, personal de la División Anillo Digital detectó el paso de la moto por la avenida General Paz, a la altura de la autopista Dellepiane.

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La Policía de la Ciudad fue tras el conductor e intentó identificarlo, pero el sospechoso aceleró y huyó hacia Lomas de Zamora. Así empezó una intensa persecución que se extendió hacia Ingeniero Budge.

Persecución y detención en Ingeniero Budge

moto
La moto fue recuperada en Lomas de Zamora tras la persecución.

La moto fue recuperada en Lomas de Zamora tras la persecución.

Tras solicitar apoyo a los efectivos de la Comisaría 10ª de Ingeniero Budge, los policías lomenses acorralaron al sospechoso en el cruce de las calles O’Higgins y Escobar. El sujeto soltó la moto y escapó corriendo.

Finalmente, uno de los agentes logró atraparlo en la calle Campana al 2800. Se trataba de un joven de 19 años, que tenía antecedentes por robo agravado y tentativa de robo, ambos de cuando era menor. Como si fuera poco, tenía pedido de captura por la Justicia de Lomas de Zamora.

La fiscalía interviniente ordenó la detención del delincuente y dejarlo incomunicado hasta que fuera interrogado. La moto robada quedó secuestrada.

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