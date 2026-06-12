Persecución de Capital a Lomas de Zamora: detienen a un joven que robó una moto

Un delincuente que había robado una moto fue detenido tras una intensa persecución que empezó en la Ciudad de Buenos Aires y terminó en la localidad de Ingeniero Budge , en el partido de Lomas de Zamora .

Todo empezó cuando un vecino del barrio porteño de Parque Avellaneda denunció el robo de su motocicleta Bajaj Dominar 400. Tras la activación de la alerta policial, personal de la División Anillo Digital detectó el paso de la moto por la avenida General Paz , a la altura de la autopista Dellepiane .

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La Policía de la Ciudad fue tras el conductor e intentó identificarlo, pero el sospechoso aceleró y huyó hacia Lomas de Zamora . Así empezó una intensa persecución que se extendió hacia Ingeniero Budge .

Tras solicitar apoyo a los efectivos de la Comisaría 10ª de Ingeniero Budge, los policías lomenses acorralaron al sospechoso en el cruce de las calles O’Higgins y Escobar. El sujeto soltó la moto y escapó corriendo.

Finalmente, uno de los agentes logró atraparlo en la calle Campana al 2800. Se trataba de un joven de 19 años, que tenía antecedentes por robo agravado y tentativa de robo, ambos de cuando era menor. Como si fuera poco, tenía pedido de captura por la Justicia de Lomas de Zamora.

La fiscalía interviniente ordenó la detención del delincuente y dejarlo incomunicado hasta que fuera interrogado. La moto robada quedó secuestrada.