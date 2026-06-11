A 9 años del femicidio de Ana Romero en Ingeniero Budge: su ex la mató y luego se suicidó

Se cumplen 9 años del femicidio de Ana Estefanía Romero , la maestra jardinera que fue asesinada en Ingeniero Budge por su expareja, el policía Edgardo Patricio Queirolo , quien luego se suicidó.

El crimen ocurrió el domingo 11 de junio de 2017 por la noche. Ana, de 29 años, había salido de un festejo familiar y se dirigió a la casa de su madre, ubicada en la calle Necol , entre Montiel y Guaminí . Tenía que encontrarse con su ex, quien debía llevarle a su hija de 6 años. La pareja se había separado ocho meses atrás.

Poco después de que Ana recibiera a la nena, mantuvo una discusión con Edgardo. La charla se tornó cada vez más violenta y tuvo un desenlace trágico. En medio de los gritos, Queirolo, quien era oficial de la Policía de la Ciudad, sacó su arma reglamentaria, le disparó a la joven en la cabeza y luego se quitó la vida .

Los familiares, que habían presenciado esa escena dantesca, alertaron a la Policía sobre lo que había pasado. Ana fue llevada de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Fiorito, donde ingresó ya sin vida. Por su parte, al policía lo trasladaron primero al Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora y desde allí al Hospital Policial Churruca, donde murió días después.

Un femicidio sin justicia

patricio queirolo Edgardo Patricio Queirolo, el autor del femicidio de Ana Romero.

En principio, se había iniciado una causa por femicidio y tentativa de suicidio, la cual quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº2 de Lomas de Zamora. Si bien se tomaron declaraciones a testigos, el caso se cerró rápidamente tras la muerte del asesino.

Todo fue desconsuelo e impotencia para la familia de Ana. Además del dolor por la pérdida, debieron cargar con la tristeza de su pequeña hija, quien quedó huérfana de un momento a otro. Hoy, ya adolescente, está a cargo de su tía Norma.

La familia de Ana sigue visibilizando el caso a nueve años de su asesinato. Según pudo averiguar La Unión, le iniciaron un juicio a la Policía, ya que Queirolo habría tenído antecedentes de violencia con otra pareja y con algunas de sus compañeras. Al momento de matar a Romero, el sujeto era cabo en la comisaría 38 del barrio porteño de Flores.

Quién era Ana Estefanía Romero

ana estefania romero Ana era maestra jardinera en Santa Catalina.

Ana trabajaba como maestra en el Jardín Municipal Nº19 de Santa Catalina. Su familia la recuerda como “una persona muy simpática” que tenía “una vida llena de sueños”. Entre ellos estaba festejar algún día los 15 años de su hija.

“Era una excelente docente que se ocupaba y preocupaba por sus alumnos. Cariñosa, divertida, le gustaba bailar zumba con sus hermanas y sobrina. Tenía un gran corazón. Era y es amada por todos los que la conocieron”, comentó su hermana Norma en enero, mes en que Ana hubiera cumplido 38 años.

En junio de 2021, en el marco del movimiento Ni Una Menos, impulsaron un emotivo homenaje a Ana con un mural en su memoria, en las paredes del jardín donde trabajaba. En el mural se ve a una mujer sentada levantando una bandera que dice “Vivas y libres”.